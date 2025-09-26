Відкотили назад: Google вирішила відмовитися від дратівливого оновлення на смартфонах Pixel

Функція "Живі субтитри" на Android вважається однією з найкорисніших. Тому користувачі були незадоволені, коли її значка на смартфонах Google Pixel не виявилося на місці.

Зазвичай функція "Живі субтитри" розташовувалася прямо під повзунком регулювання гучності, пояснює androidauthority.com. Але в оновленні Android 15 beta 2 Google перемістила його на розширену панель управління гучністю, яка з'являється при натисканні на кнопку з трьома крапками під повзунком гучності. Ця зміна була передбачена для телефонів Pixel, але вона виявилася незручною, і схвалення у користувачів не знайшла.

Як зазначає видання, функція "Живі субтитри" справді корисна — вона працює навіть при зменшеній гучності, тож не дивно, що людям хочеться простішого доступу до неї. Google прислухалася до цих побажань, і в недавньому випуску Android System Intelligence компанія додала новий код, що дає змогу повернути перемикач "Живих субтитрів" у попереднє положення.

Експертам вдалося активувати функцію після виходу останньої збірки Android Canary 2509. Вони зазначають, що під час тестування, хоча нове розташування було активним за замовчуванням, їм вдалося внести деякі зміни до налаштувань, і в підсумку перемикач повернувся на колишнє місце.

Щоправда, поки що функція ще тестується в Android Canary і незрозуміло, чи з'явиться вона скоро в стабільних або навіть бета-версіях Android 16. Але фахівці все ж сподіваються, що Google вже не розлучиться з цією ідеєю.

Раніше стало відомо, що новим смартфонам Pixel не вистачає однієї корисної функції, яка могла б врятувати батарею. Мова про Battery Share, яка дозволяла користувачам ділитися зарядом свого телефону з тими, у кого він розрядився, і навіть давала можливість заряджати бездротові навушники.

Ще Фокус писав про те, які смартфони можна купити замість Google Pixel 10 Pro. Серед них називався, зокрема, флагман Galaxy S25 від Samsung.