Android для комп'ютерів: Google розповіла про спірне оновлення своєї системи (фото)

Google заявила, що об'єднує деякі особливості Android і ChromeOS. Компанія готує нову фірмову операційну систему для ноутбуків. Це амбітний крок, який, тим не менш, поки оповитий питаннями.

На конференції Snapdragon Summit глава підрозділу Android-екосистеми Самір Самат заявив, що оновлена ОС вийде наступного року. За його словами, всі досягнення Android у сфері штучного інтелекту перенесуть на ноутбуки, пише PhoneArena.

Що це означає на практиці

Google по-крупному оновить ChromeOS (ОС для ноутбуків під брендом Chromebook), перенісши систему на технологічну базу Android. Це означає, що майбутні ноутбуки цієї серії, ймовірно, збережуть звичний інтерфейс, але отримають доступ до всієї екосистеми Android: мільйонів застосунків, величезного співтовариства розробників, а також просунутих ШІ-функцій, таких як асистент Gemini.

Схоже, що компанія Qualcomm зіграє в цьому переході ключову роль, хоча деталі співпраці поки не розкриваються. Ця фірма не тільки виробляє найпотужніші чіпи для Android-смартфонів, а й активно розвиває напрямок процесорів для ноутбуків. Їхні нові платформи Snapdragon X2 Elite і Elite Extreme вже називають найефективнішими для Windows-пристроїв.

Так виглядає ChromeOS на ноутбуці Google Pixelbook Go Фото: cnet.com

Найімовірніше, саме на цьому "залізі" функціонуватиме Android для ПК. Таким чином, Google хоче нав'язати більш серйозну конкуренцію десктопним ОС, таким як Windows і macOS, запропонувавши функціональні та потужні "хромбуки". Не виключено, що це буде абсолютно новий досвід використання, здатний змінити комп'ютерний ринок.

