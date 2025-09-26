Как продать подороже дом в селе: эксперты рассказали о пользе солнечных панелей

Наличие домашней солнечной электростанции может повысить стоимость недвижимости при перепродаже, но есть нюансы.

Теоретически, чем больше удобств в доме, тем он дороже. Бассейн, гараж, обустроенный подвал добавляют стоимости дому. Следуя этой логике, солнечные панели на крыше также должны делать дом более привлекательным. И часто так и происходит. Но в реальности все немного сложнее, отмечает издание electrek.co.

Одна из самых больших сложностей при продаже дома с солнечными панелями заключается в том, кому они принадлежат. Если вы сдали свою установку в аренду через ​​компанию (в Украине это может быть Solar Invest Group, — прим.ред.), то владельцем панелей будет компания, а не вы. Это может означать, что потенциальным покупателям придется взять на себя аренду, или же продавец должен будет выкупить аренду перед продажей.

Лизинг снижает первоначальные и ежемесячные расходы домовладельца, что делает его популярным вариантом, но процесс передачи права аренды может усложнить продажу, замедлить переговоры или даже ограничить круг потенциальных покупателей. Это особенно актуально в регионах, где солнечные панели на крышах не распространены, говорится в материале.

Многие домовладельцы предпочитают брать кредиты. В этих случаях домовладельцу принадлежат панели с первого дня их установки. И, поскольку в таких случаях право собственности очевидно, фотоэлементы можно считать частью дома, как встроенную мебель. Хотя этот вариант может быть связан с более высокими первоначальными или ежемесячными расходами для продавца, он не предполагает заключения договора аренды и не требует одобрения третьих лиц или заключения договоров для завершения продажи.

Финансирование также обеспечивает гибкость в структурировании платежей: некоторые домовладельцы выбирают краткосрочные кредиты, а другие — долгосрочные. В любом случае, право собственности гарантирует беспрепятственную передачу стоимости вашей солнечной установки следующему покупателю. Более того, опытный риелтор может даже выделить в объявлении полностью принадлежащую солнечную батарею как способ долгосрочной экономии, а не как дополнительное оборудование, взятое в аренду.

Риелтор Алиша Коллинз недавно опубликовала в TikTok видео, в котором рассказывает о продаже дома и о том, какую роль в этом сыграли солнечные панели, установленные на крыше дома.

"Это большое преимущество, поскольку покупатели получают солнечные панели для дальнейшего использования и экономии на электричестве", — отмечает Алиша.

Ранее мы писали, что в США закроют солнечную электростанцию за 2,2 млрд долларов. Причина довольно банальна: неэффективная генерация солнечной энергии и невозможность конкурировать с обычными фотоэлементами.