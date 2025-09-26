Як продати подорожче будинок у селі: експерти розповіли про користь сонячних панелей

Наявність домашньої сонячної електростанції може підвищити вартість нерухомості під час перепродажу, але є нюанси.

Теоретично, що більше зручностей у будинку, то він дорожчий. Басейн, гараж, облаштований підвал додають вартості будинку. За цією логікою, сонячні панелі на даху також мають робити будинок привабливішим. І часто так і відбувається. Але в реальності все трохи складніше, зазначає видання electrek.co.

Одна з найбільших складнощів під час продажу будинку з сонячними панелями полягає в тому, кому вони належать. Якщо ви здали свою установку в оренду через компанію (в Україні це може бути Solar Invest Group, — прим.ред.), то власником панелей буде компанія, а не ви. Це може означати, що потенційним покупцям доведеться взяти на себе оренду, або ж продавець повинен буде викупити оренду перед продажем.

Лізинг знижує початкові та щомісячні витрати домовласника, що робить його популярним варіантом, але процес передання права оренди може ускладнити продаж, уповільнити переговори або навіть обмежити коло потенційних покупців. Це особливо актуально в регіонах, де сонячні панелі на дахах не поширені, йдеться в матеріалі.

Багато домовласників воліють брати кредити. У цих випадках домовласникові належать панелі з першого дня їх встановлення. І, оскільки в таких випадках право власності очевидне, фотоелементи можна вважати частиною будинку, як вбудовані меблі. Хоча цей варіант може бути пов'язаний з більш високими початковими або щомісячними витратами для продавця, він не передбачає укладення договору оренди і не вимагає схвалення третіх осіб або укладення договорів для завершення продажу.

Фінансування також забезпечує гнучкість у структуруванні платежів: деякі домовласники обирають короткострокові кредити, а інші — довгострокові. У будь-якому разі, право власності гарантує безперешкодну передачу вартості вашої сонячної установки наступному покупцеві. Ба більше, досвідчений ріелтор може навіть виділити в оголошенні повністю належну сонячну батарею як спосіб довгострокової економії, а не як додаткове обладнання, взяте в оренду.

Рієлторка Аліша Коллінз нещодавно опублікувала в TikTok відео, в якому розповідає про продаж будинку і про те, яку роль у цьому зіграли сонячні панелі, встановлені на даху будинку.

"Це велика перевага, оскільки покупці отримують сонячні панелі для подальшого використання та економії на електриці", — зазначає Аліша.

Раніше ми писали, що в США закриють сонячну електростанцію за 2,2 млрд доларів. Причина досить банальна: неефективна генерація сонячної енергії та неможливість конкурувати зі звичайними фотоелементами.