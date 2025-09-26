В iPhone 17 сломалась базовая функция: владельцы не могут даже позвонить (фото)

В смартфонах серии iPhone 17, недавно поступивших в продажу, нашли еще один дефект. Почти 50% владельцев жалуются на проблемы с сотовой связью: смартфон просто не может звонить и принимать вызовы.

Неполадка носит массовый характер, о чем свидетельствует множество жалоб в соцсетях. Известно, что затронуты как минимум все крупные операторы в США, включая T-Mobile, AT&T и Verizon, а значит, проблема на стороне Apple. Согласно опросу журналистов, почти половина респондентов столкнулись с сбоями при звонках, пишет PhoneArena.

Что примечательно, в iPhone 17 Pro инженеры переработали систему антенн, чтобы улучшить качество приема сигнала. Тем не менее что-то пошло не так. Есть надежда, что ошибка носит программный, а не аппаратный характер. Ведь примерно половина пользователей, наоборот, сообщает о лучшем качестве связи, чем когда-либо. Кроме того, зафиксирован как минимум один случай, когда обновление ОС исправило проблему.

В iPhone 17 Pro улучшили антенну, но проблемы все равно появились Фото: phonearena.com

Что говорит Apple

Служба поддержки бренда уже официально признала сбой. Владельцам дефектных устройств предлагают либо вернуть телефон в магазин, либо отправить его в сервис для сброса до заводских настроек и диагностики. Скорее всего, компания устранит баг в ближайшем апдейте iOS.

В новых iPhone владельцы также жалуются на то, что новый алюминиевый корпус легко царапается, а антибликовое покрытие экрана на деле уступает даже прошлогоднему Samsung Galaxy S24 Ultra. Вдобавок iOS 26 на старте функционирует нестабильно, что создает ощущение "сырого" продукта.

