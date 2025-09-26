В iPhone 17 зламалася базова функція: власники не можуть навіть зателефонувати (фото)

У смартфонах серії iPhone 17, які нещодавно надійшли в продаж, знайшли ще один дефект. Майже 50% власників скаржаться на проблеми зі стільниковим зв'язком: смартфон просто не може дзвонити і приймати виклики.

Неполадка має масовий характер, про що свідчить безліч скарг у соцмережах. Відомо, що зачеплені щонайменше всі великі оператори в США, включно з T-Mobile, AT&T і Verizon, а отже, проблема на боці Apple. Згідно з опитуванням журналістів, майже половина респондентів зіткнулися зі збоями під час дзвінків, пише PhoneArena.

Що примітно, в iPhone 17 Pro інженери переробили систему антен, щоб поліпшити якість прийому сигналу. Проте щось пішло не так. Є надія, що помилка має програмний, а не апаратний характер. Адже приблизно половина користувачів, навпаки, повідомляє про кращу якість зв'язку, ніж будь-коли. Крім того, зафіксовано щонайменше один випадок, коли оновлення ОС виправило проблему.

В iPhone 17 Pro поліпшили антену, але проблеми все одно з'явилися Фото: phonearena.com

Що каже Apple

Служба підтримки бренду вже офіційно визнала збій. Власникам дефектних пристроїв пропонують або повернути телефон у магазин, або відправити його в сервіс для скидання до заводських налаштувань і діагностики. Найімовірніше, компанія усуне баг у найближчому апдейті iOS.

У нових iPhone власники також скаржаться на те, що новий алюмінієвий корпус легко дряпається, а покриття антивідблиску екрана на ділі поступається навіть торішньому Samsung Galaxy S24 Ultra. До того ж iOS 26 на старті функціонує нестабільно, що створює відчуття "сирого" продукту.

