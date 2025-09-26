Батарея 7000 мАч и камера 200 Мп: недорогой cмартфон Realme удивил качеством (фото)

Realme официально подтвердила главные характеристики будущего смартфона GT 8 Pro. Флагман получит 200-мегапиксельную перископическую камеру, огромный аккумулятор на 7000 мАч и один из лучших на рынке 2K-экранов.

Анонс новинки состоится в октябре. Первые подробности о гаджете ставят его в один ряд с топовыми моделями А-брендов, однако его стоимость наверняка будет значительно ниже, пишет Gizmochina.

Экран

Realme GT 8 Pro обзаведется серьезным апгрейдом дисплея. Разрешение OLED-матрицы вырастет с 1.5K до 2K, частота обновления — со 120 Гц до 144 Гц, а пиковая яркость — с 6000 до рекордных 7000 нит. Дизайн тоже поменяется: вместо покрытия с изогнутыми гранями установят плоское стекло с более заметными закруглениями углов.

Особое внимание уделили комфорту глаз во время эксплуатации. В дисплее будет по умолчанию активна функция DC Dimming на полной яркости для устранения мерцания. Кроме того, заявлены специальный режим с яркостью в 1 нит для чтения в темноте и круговая поляризация для дополнительной защиты зрения. При этом точность цветопередачи теперь будет калиброваться на аппаратном, а не программном уровне.

Главные особенности Realme GT 8 Pro: 2K-дисплей и камера-перископ на 200 Мп Фото: Realme

Камеры

Хотя, как правило, устройства Realme не считают камерофонами, GT 8 Pro способен все изменить. Известно, что смартфон оснастят 200-мегапиксельным перископическим телеобьективом. Он поддерживает 3-кратный оптический зум и 12-кратное приближение кадр без потери качества. А значит, снимки с большого расстояния будут по-прежнему детализированными.

Батарея

Чтобы питать мощное "железо" и 2K-экран, установят аккумулятор с емкостью около 7000 мАч. В сегменте смартфонов, особенно флагманских, это почти рекордный показатель, который должен обеспечить длительное время работы без розетки. Подробности о процессоре пока не раскрываются, но уже очевидно, что это будет один из топовых чипов на рынке.

Чтобы питать мощное "железо" и 2K-экран, установят аккумулятор с емкостью около 7000 мАч. В сегменте смартфонов, особенно флагманских, это почти рекордный показатель, который должен обеспечить длительное время работы без розетки. Подробности о процессоре пока не раскрываются, но уже очевидно, что это будет один из топовых чипов на рынке.