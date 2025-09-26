Батарея 7000 мАг і камера 200 Мп: недорогий смартфон Realme здивував якістю (фото)

Realme офіційно підтвердила головні характеристики майбутнього смартфона GT 8 Pro. Флагман отримає 200-мегапіксельну перископічну камеру, величезний акумулятор на 7000 мАг і один із найкращих на ринку 2K-екранів.

Анонс новинки відбудеться в жовтні. Перші подробиці про гаджет ставлять його в один ряд із топовими моделями А-брендів, однак його вартість напевно буде значно нижчою, пише Gizmochina.

Екран

Realme GT 8 Pro обзаведеться серйозним апгрейдом дисплея. Роздільна здатність OLED-матриці зросте з 1.5K до 2K, частота оновлення — зі 120 Гц до 144 Гц, а пікова яскравість — з 6000 до рекордних 7000 ніт. Дизайн теж зміниться: замість покриття з вигнутими гранями встановлять плоске скло з більш помітними закругленнями кутів.

Особливу увагу приділили комфорту очей під час експлуатації. У дисплеї буде за замовчуванням активна функція DC Dimming на повній яскравості для усунення мерехтіння. Крім того, заявлені спеціальний режим з яскравістю в 1 ніт для читання в темряві і кругова поляризація для додаткового захисту зору. При цьому точність передачі кольору тепер буде калібруватися на апаратному, а не програмному рівні.

Головні особливості Realme GT 8 Pro: 2K-дисплей і камера-перископ на 200 Мп Фото: Realme

Камери

Хоча, як правило, пристрої Realme не вважають камерофонами, GT 8 Pro здатний все змінити. Відомо, що смартфон оснастять 200-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом. Він підтримує 3-кратний оптичний зум і 12-кратне наближення кадр без втрати якості. А отже, знімки з великої відстані будуть, як і раніше, деталізованими.

Батарея

Щоб живити потужне "залізо" і 2K-екран, встановлять акумулятор з ємністю близько 7000 мАг. У сегменті смартфонів, особливо флагманських, це майже рекордний показник, який має забезпечити тривалий час роботи без розетки. Подробиці про процесор поки що не розкриваються, але вже очевидно, що це буде один із топових чипів на ринку.

Раніше Фокус розповідав, чим дивує серія смартфонів Xiaomi 17 з батареєю 7500 мАг і ціною від 26 тисяч гривень. Головні особливості новинок — новітній процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, камери Leica, гігантські батареї і другий екран на задній панелі в Pro-версіях.