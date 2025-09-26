Солнечные панели сэкономят миллионы долларов: что придумали в США

В американском городе Риджфилд, штат Коннектикут, обычную школьную парковку превратили в солнечную электростанцию. Этот проект не только обеспечит чистой энергией школу, но и сэкономит городу как минимум $1,5 миллиона в течение следующих 25 лет.

Идея проста, но эффективна: над парковкой у старшей школы установили навесы, а на них — солнечные панели общей мощностью 1038 кВт. Эта система будет вырабатывать около 1,3 миллиона киловатт-часов в год, что эквивалентно потреблению почти 100 домов, пишет The Cool Down.

Этот проект — яркий пример того, как можно разумно использовать уже существующее пространство для генерации чистой энергии, не занимая новые земли. Такие "солнечные навесы" становятся все более популярными в США, посклольку они решают сразу несколько задач: защищают автомобили от солнца и осадков, вырабатывают электричество и снижают нагрузку на общую электросеть.

Экономика и финансирование

Проект был реализован благодаря совместным усилиям города, частных инвесторов и поддержке банка Green Bank в Коннектикуте. Также помогли федеральные налоговые льготы, предусмотренные "Законом о снижении инфляции". Инициатива доказывает, что при правильном подходе "зеленые" проекты могут быть не только экологичными, но и экономически выгодными. "Когда дальновидные сообщества и сильные партнеры объединяются, многое становится возможным", — заявил Мика Брилл, вице-президент компании-разработчика Davis Hill Development.

Часть большого плана

Установка навеса на парковке — это часть масштабной десятилетней программы по "озеленению" Риджфилда. Ранее солнечные панели уже были установлены на крышах восьми других школ и муниципальных зданий. Таким образом, даже небольшие города могут шаг за шагом двигаться к энергетической независимости и устойчивому будущему.

