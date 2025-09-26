Сонячні панелі заощадять мільйони доларів: що придумали у США

В американському місті Ріджфілд, штат Коннектикут, звичайну шкільну парковку перетворили на сонячну електростанцію. Цей проєкт не тільки забезпечить чистою енергією школу, а й заощадить місту щонайменше $1,5 мільйона протягом наступних 25 років.

Ідея проста, але ефективна: над парковкою біля старшої школи встановили навіси, а на них — сонячні панелі загальною потужністю 1038 кВт. Ця система вироблятиме близько 1,3 мільйона кіловат-годин на рік, що еквівалентно споживанню майже 100 будинків, пише The Cool Down.

Цей проект — яскравий приклад того, як можна розумно використовувати вже наявний простір для генерації чистої енергії, не займаючи нові землі. Такі "сонячні навіси" стають дедалі популярнішими в США, оскільки вони вирішують одразу кілька завдань: захищають автомобілі від сонця і опадів, виробляють електрику і знижують навантаження на загальну електромережу.

Економіка та фінансування

Проєкт було реалізовано завдяки спільним зусиллям міста, приватних інвесторів і підтримці банку Green Bank у Коннектикуті. Також допомогли федеральні податкові пільги, передбачені "Законом про зниження інфляції". Ініціатива доводить, що за правильного підходу "зелені" проєкти можуть бути не тільки екологічними, а й економічно вигідними. "Коли далекоглядні спільноти і сильні партнери об'єднуються, багато що стає можливим", — заявив Міка Брілл, віце-президент компанії-розробника Davis Hill Development.

Частина великого плану

Встановлення навісу на парковці — це частина масштабної десятирічної програми з "озеленення" Ріджфілда. Раніше сонячні панелі вже були встановлені на дахах восьми інших шкіл і муніципальних будівель. Таким чином, навіть невеликі міста можуть крок за кроком рухатися до енергетичної незалежності та сталого майбутнього.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі врятували США від кризи. Вчені знайшли ще одне застосування для сонячної енергетики. Її використовують для посилення і перетворення зайвого тепла від дата-центрів на корисну електрику.