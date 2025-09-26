Бесплатная энергия даже зимой: эксперимент показал, как лучше устанавливать солнечные панели

Принято считать, что солнечные панели нужно устанавливать под углом в соответствии с широтой, однако блогер Everyday Dave из США приводит статистику, которые свидетельствуют о преимуществах полностью вертикального расположения.

Популярный блогер, который давно освещает вопросы солнечной энергетики солнечной энергетикой, утверждает, что вертикальные солнечные панели лучше справляются в холодное время года. Он поделился своими наблюдениями в ролике на Youtube.

Дэйв использует двусторонние солнечные панели с ячейками на обеих сторонах. Он обращает одну сторону на юг, а другую — на север. Вертикальная ориентация "север-юг" превосходит панели, ориентированные на восток-запад, особенно зимой, достигая мощности 450 Вт. По итогам января 2025 года двусторонние вертикальные панели "север-юг" выработали на 36% больше энергии, чем такие же панели, обращенные на юг под углом 30 градусов. К тому же, вертикальные не нужно чистить от снега.

Весной и летом пиковая мощность летом гораздо выше у наклонных двусторонних панелей заметно выше. Вертикальные, ориентированные по направлению "север-юг", могут вырабатывать меньше энергии в целом, но они дают небольшой приток энергии в начале и конце дня. За шесть месяцев от одного солнцестояния до другого вертикальные панели выработали лишь 77% от мощности наклонных двусторонних панелей (тогда как наклонные односторонние панели выработали 90%). Дэйв обратил внимание, что на результаты повлияли лесные пожары в Канаде.

Эксперимент с солнесными панелями

Оптимальный способ установки солнечных панелей сильно зависит от потребления и вариантов использования электростанции. Если большая часть энергии уходит на систему кондиционирования, то летом нужна дополнительная энергия от наклонных. Если же потребление от сезона к сезону особенно не меняется, то вертикальные панели обеспечат более стабильный приток электричества. Если очень захотеть, можно наклонять панели весной и выравнивать с приближением зимы.

Ранее ученые из Индии тоже порекомендовали устанавливать солнечные панели вертикально на здание. Они подсчитали, что так можно получить чуть больше энергии.