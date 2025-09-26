Безкоштовна енергія навіть узимку: експеримент показав, як краще встановлювати сонячні панелі

Заведено вважати, що сонячні панелі потрібно встановлювати під кутом відповідно до широти, проте блогер Everyday Dave зі США наводить статистику, які свідчать про переваги повністю вертикального розташування.

Популярний блогер, який давно висвітлює питання сонячної енергетики сонячною енергетикою, стверджує, що вертикальні сонячні панелі краще справляються в холодну пору року. Він поділився своїми спостереженнями в ролику на Youtube.

Дейв використовує двосторонні сонячні панелі з осередками на обох сторонах. Він обертає одну сторону на південь, а іншу — на північ. Вертикальна орієнтація "північ-південь" перевершує панелі, орієнтовані на схід-захід, особливо взимку, досягаючи потужності 450 Вт. За підсумками січня 2025 року двосторонні вертикальні панелі "північ-південь" виробили на 36% більше енергії, ніж такі самі панелі, звернені на південь під кутом 30 градусів. До того ж, вертикальні не потрібно чистити від снігу.

Навесні і влітку пікова потужність влітку набагато вища у похилих двосторонніх панелей помітно вища. Вертикальні, орієнтовані у напрямку "північ-південь", можуть виробляти менше енергії загалом, але вони дають невеликий приплив енергії на початку і наприкінці дня. За шість місяців від одного сонцестояння до іншого вертикальні панелі виробили лише 77% від потужності похилих двосторонніх панелей (тоді як похилі односторонні панелі виробили 90%). Дейв звернув увагу, що на результати вплинули лісові пожежі в Канаді.

Експеримент із сонячними панелями

Оптимальний спосіб установки сонячних панелей сильно залежить від споживання і варіантів використання електростанції. Якщо більша частина енергії йде на систему кондиціонування, то влітку потрібна додаткова енергія від похилих. Якщо ж споживання від сезону до сезону особливо не змінюється, то вертикальні панелі забезпечать більш стабільний приплив електрики. Якщо дуже захотіти, можна нахиляти панелі навесні і вирівнювати з наближенням зими.

Раніше вчені з Індії теж порекомендували встановлювати сонячні панелі вертикально на будівлю. Вони підрахували, що так можна отримати трохи більше енергії.