Перезагрузка или сброс настроек: что делать, если домашний Wi-Fi все время зависает

Многие считают, что отключение роутера в случае зависающего Wi-Fi – это просто старый технический миф. Но определенная логика в этом, тем не менее, есть.

По сути роутеры – это маленькие компьютеры, поясняет slashgear.com. Они так же кэшируют данные и со временем накапливают программные ошибки, которые и начинают замедлять их работу.

Отключение маршрутизатора от сети приводит к его принудительной перезагрузке. Данные кэша удаляются, фоновые процессы закрываются, роутер устанавливает новое соединение и благодаря этому и начинает работать быстрее. Так что совет перезагрузить роутер не такой уж бессмысленный

Но производительность – это не единственная причина, требующая перезагрузки. Есть ещё и безопасность, ведь роутеры служат своего рода "входной дверью" в вашу домашнюю сеть. Как и любое программное устройство, они получают обновления, а перезагрузка дает роутеру возможность установить последнюю версию прошивки и исправления безопасности. Такие обновления могут устранить уязвимости, заблокировать выявленные угрозы и помешать вредоносному ПО.

Перезагрузка роутера: как сделать все правильно

Есть классический способ, и он очень простой: отключите маршрутизатор (и модем, если они отдельные) от сети. Подождите не менее 30 секунд, чтобы очистить внутреннюю память, а затем подключите маршрутизатор обратно. Вы поймете, что все сработало, когда индикаторы перестанут хаотично мигать и начнут светиться ровно.

Еще есть более современный метод: на вашем роутере есть приложение-компаньон (например, Netgear Nighthawk, TP-Link Tether или фирменное приложение вашего интернет-провайдера), а внутри обычно есть кнопка "Перезагрузка".

Также надо отметить немного более сложный способ – через веб-интерфейс роутера. У каждого роутера есть IP-адрес (часто 192.168.0.1 или 192.168.1.1). Введите его в браузере, войдите в систему, используя учетные данные администратора роутера, и найдите пункт "Перезагрузка".

Если перезагрузка не помогает

На помощь может прийти радикальный способ – сброс настроек маршрутизатора. Он вернет устройство к заводским настройкам, удалив имена сетей Wi-Fi, пароли и все пользовательские настройки. Так что это крайняя мера, на которую надо идти, когда не помогли более привычные.

