Перезавантаження або скидання налаштувань: що робити, якщо домашній Wi-Fi весь час зависає

Багато хто вважає, що вимкнення роутера в разі зависання Wi-Fi — це просто старий технічний міф. Але певна логіка в цьому, тим не менш, є.

Related video

По суті роутери — це маленькі комп'ютери, пояснює slashgear.com. Вони так само кешують дані і з часом накопичують програмні помилки, які й починають уповільнювати їхню роботу.

Відключення маршрутизатора від мережі призводить до його примусового перезавантаження. Дані кешу видаляються, фонові процеси закриваються, роутер встановлює нове з'єднання і завдяки цьому і починає працювати швидше. Так що порада перезавантажити роутер не така вже й безглузда

Але продуктивність — це не єдина причина, що вимагає перезавантаження. Є ще й безпека, адже роутери слугують свого роду "вхідними дверима" у вашу домашню мережу. Як і будь-який програмний пристрій, вони отримують оновлення, а перезавантаження дає роутеру можливість встановити останню версію прошивки і виправлення безпеки. Такі оновлення можуть усунути вразливості, заблокувати виявлені загрози і перешкодити шкідливому ПЗ.

Перезавантаження роутера: як зробити все правильно

Є класичний спосіб, і він дуже простий: відключіть маршрутизатор (і модем, якщо вони окремі) від мережі. Зачекайте щонайменше 30 секунд, щоб очистити внутрішню пам'ять, а потім підключіть маршрутизатор назад. Ви зрозумієте, що все спрацювало, коли індикатори перестануть хаотично блимати і почнуть світитися рівно.

Ще є більш сучасний метод: на вашому роутері є застосунок-компаньйон (наприклад, Netgear Nighthawk, TP-Link Tether або фірмовий застосунок вашого інтернет-провайдера), а всередині зазвичай є кнопка "Перезавантаження".

Також треба відзначити трохи складніший спосіб — через веб-інтерфейс роутера. У кожного роутера є IP-адреса (часто 192.168.0.1 або 192.168.1.1). Введіть її в браузері, увійдіть у систему, використовуючи облікові дані адміністратора роутера, і знайдіть пункт "Перезавантаження".

Якщо перезавантаження не допомагає

На допомогу може прийти радикальний спосіб — скидання налаштувань маршрутизатора. Він поверне пристрій до заводських налаштувань, видаливши імена мереж Wi-Fi, паролі та всі користувацькі налаштування. Тож це крайній захід, на який треба йти, коли не допомогли більш звичні.

Раніше стало відомо, які Wi-Fi роутери пора викидати. Річ у тім, що популярні моделі TP-Link стали вразливими для маніпуляцій хакерів, а тому й небезпечні.

Ще повідомлялося, що домашній роутер може стежити за вами. Усе тому, що цей пристрій зазвичай знає, що ви поруч, і вловлює навіть найнезначніші рухи.