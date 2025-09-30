Новый мировой рекорд: что может запитать самая мощная солнечная панель в мире

Создана мощнейшая одиночная солнечная панель, преодолевшая барьер в 700 Вт. Эта технология — шаг вперед для солнечной энергетики, способный сделать ее дешевле и эффективнее.

Средняя мощность современных солнечных батарей составляет 400-550 Вт. Новый 700-ваттный модуль позволяет накапливать больше энергии с той же площади, что снижает затраты на установку и обслуживание, пишет Renewable Tech Insights.

В чем секрет рекорда

В основе прорыва лежит архитектура с обратным контактом. Все электрические контакты перенесены на заднюю сторону ячейки, что избавляет от токопроводящих шин на лицевой панели. В результате на ячейку не падает тень, и она поглощает максимум солнечного света.

Кроме того, используется кремний n-типа, который обеспечивает более долгий срок службы и лучшую производительность при высоких температурах. Важно, что это не лабораторный прототип, а готовая к массовому производству технология с эффективностью ячеек 26,5% — это близко к теоретическому пределу для кремния.

Где будет использоваться

Гонка за ваттами набирает обороты не просто так. Усовершенствованные модули вроде этого имеют немало практических применений:

Агровольтаика: Больше мощности в одной панели — меньше тени на урожай. Это оптимальное решение для совмещения сельского хозяйства и выработки энергии.

Больше мощности в одной панели — меньше тени на урожай. Это оптимальное решение для совмещения сельского хозяйства и выработки энергии. Крыши домов: Ограниченное пространство перестанет быть проблемой. Можно установить меньше панелей, но получить больше электричества.

Ограниченное пространство перестанет быть проблемой. Можно установить меньше панелей, но получить больше электричества. Автономные системы и зарядка электромобилей: Высокая эффективность дает еще больше независимости от электросети. Одна такая панель может заменить две старые.

Появление 700-ваттных панелей говорит о том, что солнечная энергетика вступает в фазу гипероптимизации. Каждую единицу площади получится задействовать эффективнее, чем когда-либо прежде.

Раньше Фокус сообщал про самую большую солнечную панель в мире. Модуль от индийской компании Goldi Solar намного больше обычных, однако его мощность составляет рекордные 1750 Вт — новый стандарт для единственного модуля.