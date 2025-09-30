Новий світовий рекорд: що може живити найпотужніша сонячна панель у світі

Створено найпотужнішу одиночну сонячну панель, яка подолала бар'єр у 700 Вт. Ця технологія — крок вперед для сонячної енергетики, здатний зробити її дешевшою та ефективнішою.

Середня потужність сучасних сонячних батарей становить 400-550 Вт. Новий 700-ватний модуль дає змогу накопичувати більше енергії з тієї самої площі, що знижує витрати на встановлення та обслуговування, пише Renewable Tech Insights.

У чому секрет рекорду

В основі прориву лежить архітектура зі зворотним контактом. Усі електричні контакти перенесено на задній бік осередку, що позбавляє від струмопровідних шин на лицьовій панелі. У результаті на комірку не падає тінь, і вона поглинає максимум сонячного світла.

Крім того, використовується кремній n-типу, який забезпечує довший термін служби і кращу продуктивність за високих температур. Важливо, що це не лабораторний прототип, а готова до масового виробництва технологія з ефективністю комірок 26,5% — це близько до теоретичної межі для кремнію.

Де буде використовуватися

Гонка за ватами набирає обертів не просто так. Удосконалені модулі на кшталт цього мають чимало практичних застосувань:

Агровольтаїка: Більше потужності в одній панелі — менше тіні на врожай. Це оптимальне рішення для поєднання сільського господарства і вироблення енергії.

Більше потужності в одній панелі — менше тіні на врожай. Це оптимальне рішення для поєднання сільського господарства і вироблення енергії. Дахи будинків: Обмежений простір перестане бути проблемою. Можна встановити менше панелей, але отримати більше електрики.

Обмежений простір перестане бути проблемою. Можна встановити менше панелей, але отримати більше електрики. Автономні системи та зарядка електромобілів: Висока ефективність дає ще більше незалежності від електромережі. Одна така панель може замінити дві старі.

Поява 700-ватних панелей свідчить про те, що сонячна енергетика вступає у фазу гіпероптимізації. Кожну одиницю площі вдасться задіяти ефективніше, ніж будь-коли раніше.

Раніше Фокус повідомляв про найбільшу сонячну панель у світі. Модуль від індійської компанії Goldi Solar набагато більший за звичайні, проте його потужність становить рекордні 1750 Вт — новий стандарт для єдиного модуля.