Новий світовий рекорд: що може живити найпотужніша сонячна панель у світі
Створено найпотужнішу одиночну сонячну панель, яка подолала бар'єр у 700 Вт. Ця технологія — крок вперед для сонячної енергетики, здатний зробити її дешевшою та ефективнішою.
Середня потужність сучасних сонячних батарей становить 400-550 Вт. Новий 700-ватний модуль дає змогу накопичувати більше енергії з тієї самої площі, що знижує витрати на встановлення та обслуговування, пише Renewable Tech Insights.
У чому секрет рекорду
В основі прориву лежить архітектура зі зворотним контактом. Усі електричні контакти перенесено на задній бік осередку, що позбавляє від струмопровідних шин на лицьовій панелі. У результаті на комірку не падає тінь, і вона поглинає максимум сонячного світла.
Крім того, використовується кремній n-типу, який забезпечує довший термін служби і кращу продуктивність за високих температур. Важливо, що це не лабораторний прототип, а готова до масового виробництва технологія з ефективністю комірок 26,5% — це близько до теоретичної межі для кремнію.
Де буде використовуватися
Гонка за ватами набирає обертів не просто так. Удосконалені модулі на кшталт цього мають чимало практичних застосувань:
- Агровольтаїка: Більше потужності в одній панелі — менше тіні на врожай. Це оптимальне рішення для поєднання сільського господарства і вироблення енергії.
- Дахи будинків: Обмежений простір перестане бути проблемою. Можна встановити менше панелей, але отримати більше електрики.
- Автономні системи та зарядка електромобілів: Висока ефективність дає ще більше незалежності від електромережі. Одна така панель може замінити дві старі.
Поява 700-ватних панелей свідчить про те, що сонячна енергетика вступає у фазу гіпероптимізації. Кожну одиницю площі вдасться задіяти ефективніше, ніж будь-коли раніше.
Раніше Фокус повідомляв про найбільшу сонячну панель у світі. Модуль від індійської компанії Goldi Solar набагато більший за звичайні, проте його потужність становить рекордні 1750 Вт — новий стандарт для єдиного модуля.