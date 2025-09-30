В Китае массово отказываются от солнечных панелей: почему их больше не хотят использовать

Установка солнечных панелей в Китае, мировом лидере этой отрасли, резко замедлилась, упав до самого низкого уровня за последние три года. На фоне падения внутреннего спроса производители вынуждены искать спасение в экспорте.

В августе 2025-го в Китае установили всего 7,36 ГВт солнечных мощностей, что на треть меньше, чем в июле, и является худшим показателем с ноября 2022 года. Этот спад продолжается с мая, когда в стране зафиксировали рекордное число установок перед грядущими изменениями в государственной политике, пишет Bloomberg.

Причина спада

Падение внутреннего спроса — это прямое следствие перенасыщения рынка и окончания действия государственных субсидий, которые стимулировали развертывание станций. Это привело к тому, что в некоторых регионах, таких как провинция Шаньдун, образовался избыток энергии, и цены на нее стали отрицательными.

Надежда на экспорт

На фоне снижения показателей внутреннего рынка китайские производители резко увеличили экспорт. В августе поставки за рубеж выросли на 9,5% в годовом исчислении, достигнув $2,4 млрд. Это первый годовой рост с июня 2023 года.

По мнению аналитиков, экспорт подстегивается несколькими факторами. Во-первых, это растущий спрос со стороны Европы, Африки и развивающихся стран. Во-вторых, ожидания, что стоимость новых модулей скоро снова начнет расти из-за попыток китайских властей остановить ценовую войну. И в-третьих, слухи о возможной отмене налоговых льгот на экспорт, что заставляет компании отправлять как можно больше товара сейчас.

Несмотря на рост поставок в другие страны, для устойчивого развития отрасли необходим стабильный внутренний рынок. Замедление его развития в Китае может возыметь серьезные последствия для мировой солнечной энергетики, поскольку именно КНР остается главным драйвером инноваций и массового применения панелей.

Раньше Фокус писал подробнее о том, почему в китайской провинции Шаньдун массово отключают солнечные панели. Там столкнулись с неожиданной проблемой — переизбытком электричества. Власти вынуждены отказываться от панелей, а цены на энергию уходят в минус. Теперь регион планирует ускорить развитие ветряной и атомной энергетики.