У Китаї масово відмовляються від сонячних панелей: чому їх більше не хочуть використовувати

Встановлення сонячних панелей у Китаї, світовому лідері цієї галузі, різко сповільнилося, впавши до найнижчого рівня за останні три роки. На тлі падіння внутрішнього попиту виробники змушені шукати порятунок в експорті.

У серпні 2025-го в Китаї встановили всього 7,36 ГВт сонячних потужностей, що на третину менше, ніж у липні, і є найгіршим показником з листопада 2022 року. Цей спад триває з травня, коли в країні зафіксували рекордну кількість установок перед прийдешніми змінами в державній політиці, пише Bloomberg.

Причина спаду

Падіння внутрішнього попиту — це прямий наслідок перенасичення ринку і закінчення дії державних субсидій, які стимулювали розгортання станцій. Це призвело до того, що в деяких регіонах, таких як провінція Шаньдун, утворився надлишок енергії, і ціни на неї стали негативними.

Надія на експорт

На тлі зниження показників внутрішнього ринку китайські виробники різко збільшили експорт. У серпні поставки за кордон зросли на 9,5% у річному обчисленні, досягнувши $2,4 млрд. Це перше річне зростання з червня 2023 року.

На думку аналітиків, експорт підстьобується кількома факторами. По-перше, це зростаючий попит з боку Європи, Африки та країн, що розвиваються. По-друге, очікування, що вартість нових модулів скоро знову почне зростати через спроби китайської влади зупинити цінову війну. І по-третє, чутки про можливе скасування податкових пільг на експорт, що змушує компанії відправляти якомога більше товару зараз.

Незважаючи на зростання поставок в інші країни, для сталого розвитку галузі необхідний стабільний внутрішній ринок. Уповільнення його розвитку в Китаї може мати серйозні наслідки для світової сонячної енергетики, оскільки саме КНР залишається головним драйвером інновацій і масового застосування панелей.

Раніше Фокус писав докладніше про те, чому в китайській провінції Шаньдун масово відключають сонячні панелі. Там зіткнулися з несподіваною проблемою — надлишком електрики. Влада змушена відмовлятися від панелей, а ціни на енергію йдуть у мінус. Тепер регіон планує прискорити розвиток вітряної та атомної енергетики.