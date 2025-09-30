Главную проблему дорогого iPhone 17 Pro Max решает копеечное средство: как убрать царапины (фото)

Владельцы новых iPhone 17 столкнулись с неприятной проблемой: на корпусах дорогих флагманов слишком легко появляются царапины. Apple предложила простое и дешевое решение — протирать их соленой водой.

Сразу после старта продаж выставочные образцы гаджетов в Apple Store начали терять товарный вид. Сначала Apple заявила, что это не царапины, а всего лишь следы от изношенных магнитных подставок MagSafe, которые легко стираются. А сейчас компания разослала сотрудникам магазинов инструкцию, в которой рекомендует протирать демо-образцы соленым раствором, пишет 9to5mac.

Журналисты решили проверить этот "народный" метод на своем iPhone 17 Pro, который приобрел потертости от стенда в Apple Store. К их удивлению, соленая вода действительно помогла убрать видимые следы эксплуатации, что оказалось эффективнее, чем протирание спиртом.

iPhone 17 Pro до и после очистки по методу Apple Фото: 9to5mac.com

Чтобы предотвратить появление новых визуальных дефектов, Apple теперь оснащает выставочные стенды MagSafe специальными силиконовыми кольцами. К сожалению, это не решает проблему с облезающей краской на гранях блока камер, на которую тоже жалуются пользователи. Это фундаментальный недостаток острых краев корпуса.

В итоге, хотя решение с соленой водой и выглядит немного абсурдно для устройства стоимостью более $1000, оно по крайней мере работает. Владельцам, которые не хотят рисковать, комментаторы в сети советуют покупать iPhone 17 в натуральном цвете — на нем царапины и потертости будут наименее заметны.

Раньше Фокус писал, что iPhone 17 снова оказался в центре внимания, но это не радует пользователей. iPhone 17 был одним из самых ожидаемых гаджетов этого года, но уже успел заслужить и дурную славу из-за ряда сбоев и ошибок. Это были и проблемы с камерой, и сложности с Wi-Fi, а теперь люди жалуются, что не могут использовать Apple Intelligence.