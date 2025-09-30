Головну проблему дорогого iPhone 17 Pro Max вирішує копійчаний засіб: як прибрати подряпини (фото)
Власники нових iPhone 17 зіткнулися з неприємною проблемою: на корпусах дорогих флагманів занадто легко з'являються подряпини. Apple запропонувала просте і дешеве рішення — протирати їх солоною водою.
Одразу після старту продажів виставкові зразки гаджетів в Apple Store почали втрачати товарний вигляд. Спочатку Apple заявила, що це не подряпини, а всього лише сліди від зношених магнітних підставок MagSafe, які легко стираються. А зараз компанія розіслала співробітникам магазинів інструкцію, в якій рекомендує протирати демо-зразки солоним розчином, пише 9to5mac.
Журналісти вирішили перевірити цей "народний" метод на своєму iPhone 17 Pro, який набув потертостей від стенду в Apple Store. На їхній подив, солона вода дійсно допомогла прибрати видимі сліди експлуатації, що виявилося ефективнішим, ніж протирання спиртом.
Щоб запобігти появі нових візуальних дефектів, Apple тепер оснащує виставкові стенди MagSafe спеціальними силіконовими кільцями. На жаль, це не вирішує проблему з облізаючою фарбою на гранях блоку камер, на яку теж скаржаться користувачі. Це фундаментальний недолік гострих країв корпусу.
У підсумку, хоча рішення з солоною водою і виглядає трохи абсурдно для пристрою вартістю понад $1000, воно принаймні працює. Власникам, які не хочуть ризикувати, коментатори в мережі радять купувати iPhone 17 у натуральному кольорі — на ньому подряпини і потертості будуть найменш помітні.
Раніше Фокус писав, що iPhone 17 знову опинився в центрі уваги, але це не радує користувачів. iPhone 17 був одним з найочікуваніших гаджетів цього року, але вже встиг заслужити і погану славу через низку збоїв і помилок. Це були і проблеми з камерою, і складнощі з Wi-Fi, а тепер люди скаржаться, що не можуть використовувати Apple Intelligence.