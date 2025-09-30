Головну проблему дорогого iPhone 17 Pro Max вирішує копійчаний засіб: як прибрати подряпини (фото)

Власники нових iPhone 17 зіткнулися з неприємною проблемою: на корпусах дорогих флагманів занадто легко з'являються подряпини. Apple запропонувала просте і дешеве рішення — протирати їх солоною водою.

Одразу після старту продажів виставкові зразки гаджетів в Apple Store почали втрачати товарний вигляд. Спочатку Apple заявила, що це не подряпини, а всього лише сліди від зношених магнітних підставок MagSafe, які легко стираються. А зараз компанія розіслала співробітникам магазинів інструкцію, в якій рекомендує протирати демо-зразки солоним розчином, пише 9to5mac.

Журналісти вирішили перевірити цей "народний" метод на своєму iPhone 17 Pro, який набув потертостей від стенду в Apple Store. На їхній подив, солона вода дійсно допомогла прибрати видимі сліди експлуатації, що виявилося ефективнішим, ніж протирання спиртом.

iPhone 17 Pro до і після очищення за методом Apple Фото: 9to5mac.com

Щоб запобігти появі нових візуальних дефектів, Apple тепер оснащує виставкові стенди MagSafe спеціальними силіконовими кільцями. На жаль, це не вирішує проблему з облізаючою фарбою на гранях блоку камер, на яку теж скаржаться користувачі. Це фундаментальний недолік гострих країв корпусу.

У підсумку, хоча рішення з солоною водою і виглядає трохи абсурдно для пристрою вартістю понад $1000, воно принаймні працює. Власникам, які не хочуть ризикувати, коментатори в мережі радять купувати iPhone 17 у натуральному кольорі — на ньому подряпини і потертості будуть найменш помітні.

