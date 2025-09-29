Знову помилка: iPhone 17 знову опинився в центрі уваги, але це не радує користувачів

iPhone 17 був одним із найочікуваніших гаджетів цього року, але вже встиг заслужити і погану славу через низку збоїв і помилок. Це були і проблеми з камерою, і складнощі з Wi-Fi, а тепер люди скаржаться, що не можуть використовувати Apple Intelligence.

Related video

Набір функцій та інструментів штучного інтелекту Apple Intelligence у деяких користувачів iPhone 17 не працює взагалі, пише phonearena.com. Поки незрозуміло, наскільки це поширена проблема, але це явно не поодинокий випадок.

Як пояснює видання, функції ШІ не відображаються, а замість цього телефон повідомляє користувачам, що для продовження роботи необхідно завантажити Apple Intelligence. При цьому сам Apple Intelligence або вже присутній у пам'яті телефону, або відображається в процесі завантаження, однак завантаження не завершується.

Судячи з усього, ця проблема зачіпає всю лінійку — і базову модель iPhone 17, і iPhone 17 Pro, і iPhone 17 Pro Max, і ультратонкий iPhone Air. Що стосується самої компанії Apple, то вона, можливо, вже знає про цю проблему. У всякому разі, один з користувачів повідомив, що служба підтримки клієнтів порадила йому дочекатися оновлення, яке виправить помилку.

Нагадаємо, що незабаром після презентації в камерах нових iPhone 17 знайшли серйозний дефект. Причому проблема проявилася ще до офіційного старту продажів, який відкрився 19 вересня.

Також стало відомо, що нова iOS 26 нещадно садить батарею і уповільнює смартфон. Але в службі підтримки Apple тоді запевнили, що це нормально під час встановлення нового ПЗ, і що це тимчасовий побічний ефект.