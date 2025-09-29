Опять ошибка: iPhone 17 снова оказался в центре внимания, но это не радует пользователей

iPhone 17 был одним из самых ожидаемых гаджетов этого года, но уже успел заслужить и дурную славу из-за ряда сбоев и ошибок. Это были и проблемы с камерой, и сложности с Wi-Fi, а теперь люди жалуются, что не могут использовать Apple Intelligence.

Набор функций и инструментов искусственного интеллекта Apple Intelligence у некоторых пользователей iPhone 17 не работает вообще, пишет phonearena.com. Пока непонятно, насколько это распространенная проблема, но это явно не единичный случай.

Как поясняет издание, функции ИИ не отображаются, а вместо этого телефон сообщает пользователям, что для продолжения работы необходимо загрузить Apple Intelligence. При этом сам Apple Intelligence или уже присутствует в памяти телефона, или отображается в процессе загрузки, однако загрузка не завершается.

По всей видимости, эта проблема затрагивает всю линейку – и базовую модель iPhone 17, и iPhone 17 Pro, и iPhone 17 Pro Max, и ультратонкий iPhone Air. Что касается самой компании Apple, то она, возможно, уже знает об этой проблеме. Во всяком случае, один из пользователей сообщил, что служба поддержки клиентов посоветовала ему дождаться обновления, которое исправит ошибку.

Напомним, что вскоре после презентации в камерах новых iPhone 17 нашли серьезный дефект. Причем проблема проявилась еще до официального старта продаж, который открылся 19 сентября.

Также стало известно, что новая iOS 26 нещадно садит батарею и замедляет смартфон. Но в службе поддержки Apple тогда заверили, что это нормально при установке нового ПО, и что это временный побочный эффект.