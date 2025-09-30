Морской дрон BlackSea поражает воображение: беспилотник выполняет 7 разных задач (фото)

ВМС США могут взять на вооружение модульный ударный надводный корабль (MASC) от BlackSea Technologies. Он может вести разведку, обеспечивать РЭБ, минную войну и многое другое.

Инженеры использовали при проектировании архитектуру беспилотных морских автономных судов (UMAA) ВМС США, что делает модульную конструкцию простой в обращении по принципу "подключи и работай", пишет newatlas.com.

В результате получился нечто среднее между катамараном и рыболовным понтоном с большой открытой палубой площадью 83 кв. м, способной перевозить стандартные грузовые контейнеры весом до 30 т. Под палубой расположена силовая установка, вырабатывающая 198 кВт электроэнергии для сенсоров и систем вооружения.

MASC очень легко модифицировать для решения разных задач, просто прикрепив к палубе подходящий контейнер или модуль и подключив электропитание. В настоящее время судно способно выполнять 7 задач:

Морской модульный дрон Фото: BlackSea Technologies

противолодочную борьбу,

борьбу с надводными судами,

радиоэлектронную борьбу,

разведку, наблюдение и рекогносцировку,

логистику,

мониторинг инфраструктуры,

нанесение боевых ударов и минную войну.

Для выполнения этих задач MASC располагает 2-мя корпусами, обеспечивающих мореходность и скорость. Два интегрированных пропульсивных агрегата Volvo Penta D8-IPS600 обеспечивают максимальную скорость 25 узлов (46,3 км/ч), продолжительность плавания 10 узлов (18,5 км/ч) и дальность плавания 3000 морских миль (5556 км) с увеличенной дальностью автономного развертывания 10 000 морских миль (18 520 км).

