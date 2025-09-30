Морський дрон BlackSea вражає уяву: безпілотник виконує 7 різних завдань (фото)

ВМС США можуть взяти на озброєння модульний ударний надводний корабель (MASC) від BlackSea Technologies. Він може вести розвідку, забезпечувати РЕБ, мінну війну і багато іншого.

Інженери використовували під час проєктування архітектуру безпілотних морських автономних суден (UMAA) ВМС США, що робить модульну конструкцію простою в обігу за принципом "підключи і працюй", пише newatlas.com.

У результаті вийшло щось середнє між катамараном і рибальським понтоном з великою відкритою палубою площею 83 кв. м, здатною перевозити стандартні вантажні контейнери вагою до 30 т. Під палубою розташована силова установка, що виробляє 198 кВт електроенергії для сенсорів і систем озброєння.

MASC дуже легко модифікувати для вирішення різних завдань, просто прикріпивши до палуби відповідний контейнер або модуль і підключивши електроживлення. Наразі судно здатне виконувати 7 завдань:

Морський модульний дрон Фото: BlackSea Technologies

протичовнову боротьбу,

боротьбу з надводними суднами,

радіоелектронну боротьбу,

розвідку, спостереження і рекогносцировку,

логістику,

моніторинг інфраструктури,

нанесення бойових ударів і мінну війну.

Для виконання цих завдань MASC має у своєму розпорядженні 2 корпуси, що забезпечують мореплавність і швидкість. Два інтегрованих пропульсивних агрегати Volvo Penta D8-IPS600 забезпечують максимальну швидкість 25 вузлів (46,3 км/год), тривалість плавання 10 вузлів (18,5 км/год) і дальність плавання 3000 морських миль (5556 км) зі збільшеною дальністю автономного розгортання 10 000 морських миль (18 520 км).

