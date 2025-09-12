Слідами України: Німеччина запускатиме військові дрони з морських катерів (відео)

У Німеччині виробник дронів CiS і постачальник рішень для морської оборони FLANQ оголосили, що спільно працюватимуть над системою запуску літаючих дронів із безпілотних катерів.

Related video

Вони зважилися на стратегічну співпрацю після успішних випробувань у відкритій водоймі. Нову систему представлять наприкінці вересня на морських навчаннях НАТО REMPUS 2025 у Португалії. Подробиці повідомило видання NextGenDefence.

Під час випробувань квадрокоптер Orka виробництва CiS автономно злетів з 3,6 метрового надводного дрона FLANQ і приземлився на нього ж. Під час місій використовували спеціальну злітно-посадкову платформу.

Згідно з сайтом Cis, Orka піднімає до 5 кг корисного навантаження і оснащується різними типами камер, включно з інфрачервоною, електрооптичною, тепловізійною, нічного бачення. Батарея має забезпечувати до 75 хвилин польоту, БПЛА може управлятися через волокно на висоті до 120 метрів. Дрон сумісний з такими системами ситуаційної обізнаності, як MESE і CATL

Тепер німецькі розробники хочуть об'єднати безпілотні катери з корисним навантаженням і дрони з великою тривалістю польоту у вигляді модульної системи. Передбачається, що вона розширить можливості Європи у сфері морської розвідки, забезпечуючи постійне спостереження на великій відстані, використовуючи систему штучного інтелекту для автономної роботи.

"Партнерство з CiS зміцнює нашу прихильність наданню переваг у морській сфері Європі та її союзникам, — заявив Деніел Ессер, співзасновник і комерційний директор FLANQ. — Разом ми забезпечуємо новий рівень операційної гнучкості та оперативності реагування за допомогою інтелектуальних повітряних і безпілотних наземних систем".

Том Кауфманн, керуючий партнер і генеральний директор CiS, додав, що біля морських кордонів Європи посилюються різні загрози: від незаконної торгівлі до "тіньового флоту". Нова система допоможе з ними впоратися.

В Україні вже давно практикують запуск коптерів з безекіпажних катерів. У липні компанія "НовіТехНет" показала новий морський дрон "Урсула", який несе FPV-коптер і може атакувати саму ціль у режимі камікадзе.

Раніше південнокорейська компанія Hanwha представила морський безпілотник Combat, озброєний двома пусковими установками MLRS K239. Його називають морським аналогом HIMARS.