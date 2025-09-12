По стопам Украины: Германия будет запускать военные дроны с морских катеров (видео)

В Германии производитель дронов CiS и поставщик решений для морской обороны FLANQ объявили, что совместно будут работать над системой запуска летающих дронов с беспилотных катеров.

Они решились на стратегическое сотрудничество после успешных испытаний в открытом водоеме. Новую систему представят в конце сентября на морских учениях НАТО REMPUS 2025 в Португалии. Подробности сообщило издание NextGenDefence.

Во время испытаний квадрокоптер Orka производства CiS автономно взлетел с 3,6 метрового надводного дрона FLANQ и приземлился на него же. В ходе миссий использовали специальную взлетно-посадочную платформу.

Согласно сайту СiS, Orka поднимает до 5 кг полезной нагрузки и оснащается разными типами камер, включая инфракрасную, электрооптическую, тепловизионную, ночного видения. Батарея должна обеспечивать до 75 минут полета, БПЛА может управляться через волокно на высоте до 120 метров. Дрон совместим с с такими системами ситуационной осведомленности, как MESE и CATL

Теперь немецкие разработчики хотят объединить беспилотные катеры с полезной нагрузкой и дроны с большой продолжительностью полета в виде модульной системы. Предполагается, что она расширит возможности Европы в сфере морской разведки, обеспечивая постоянное наблюдение на большом расстоянии, используя систему искусственного интеллекта для автономной работы.

"Партнерство с CiS укрепляет нашу приверженность предоставлению преимуществ в морской сфере Европе и ее союзникам, — заявил Дэниел Эссер , соучредитель и коммерческий директор FLANQ. — Вместе мы обеспечиваем новый уровень операционной гибкости и оперативности реагирования с помощью интеллектуальных воздушных и беспилотных наземных систем".

Том Кауфманн, управляющий партнер и генеральный директор CiS, добавил, что возле морских границ Европы усиливаются разные угрозы от незаконной торговли до "теневого флота". Новая система поможет с ними справиться.

В Украине уже давно практикуют запуск коптеров с безэкипажных катеров. В июле компания "НовіТехНет" показала новый морской дрон "Урсула", который несет FPV-коптер и может атаковать сама цели в режиме камикадзе.

Ранее южнокорейская компания Hanwha представила морской беспилотник Combat, вооруженный двумя пусковыми установками MLRS K239. Его называют морским аналогом HIMARS.