Недорогой телевизор от Xiaomi удивил большим экраном, смарт-функциями и ценой (фото)

Xiaomi презентовала в Китае телевизор Redmi TV X 2026, делающий многие премиальные технологии доступнее для масс. Главные особенности — огромный 85-дюймовый дисплей с подсветкой Mini LED и цена всего $674.

До сих пор телевизоры с такой диагональю и функциями стоили в несколько раз дороже. Новинка от Xiaomi предлагает почти флагманские характеристики по более умеренной стоимости, пишет Gizchina.

Redmi TV X 2026 оснащен 85-дюймовой 4K-панелью Mini LED с 640 зонами локального затемнения. Это обеспечивает высокий контраст, глубокий черный цвет и предотвращает засветы в темных сценах. Пиковая яркость до 1200 нит позволяет в полной мере раскрыть потенциал HDR-контента.

Частота обновления 144 Гц может быть увеличена до 288 Гц в специальном режиме, что дает максимальную плавность в играх и во время спортивных трансляций. Для геймеров предусмотрена поддержка стандартов Dolby Vision Gaming и FreeSync Premium, делающие картинку максимальной бесшовной и четкой.

Redmi TV X 2026: главные особенности Фото: Xiaomi

За быстродействие отвечает четырехъядерный процессор A73 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, чего достаточно для быстрой работы приложений и стриминговых сервисов. Телевизор работает под управлением операционной системы HyperOS и поддерживает умную синхронизацию с другими гаджетами Xiaomi.

Среди прочих приятных бонусов — технология защиты глаз Qingshan, снижающая усталость зрения при длительном просмотре, и обновленный голосовой помощник Super Xiao Ai, который лучше понимает естественную речь (скорее всего, эксклюзивен для рынка КНР). За звук отвечают 30-ваттные динамики, а стабильное подключение к сети осуществляется через протокол Wi-Fi 6.

В Китае Redmi TV X 2026 стоит 4799 юаней, что эквивалентно примерно $674 либо 28 000 гривен.

