Недорогий телевізор від Xiaomi здивував великим екраном, смарт-функціями і ціною (фото)

Xiaomi презентувала в Китаї телевізор Redmi TV X 2026, що робить багато преміальних технологій доступнішими для мас. Головні особливості — величезний 85-дюймовий дисплей з підсвічуванням Mini LED і ціна всього $674.

Related video

Досі телевізори з такою діагоналлю та функціями коштували в кілька разів дорожче. Новинка від Xiaomi пропонує майже флагманські характеристики за більш помірною вартістю, пише Gizchina.

Redmi TV X 2026 оснащений 85-дюймовою 4K-панеллю Mini LED з 640 зонами локального затемнення. Це забезпечує високий контраст, глибокий чорний колір і запобігає засвіченню в темних сценах. Пікова яскравість до 1200 ніт дає змогу повною мірою розкрити потенціал HDR-контенту.

Частота оновлення 144 Гц може бути збільшена до 288 Гц у спеціальному режимі, що дає максимальну плавність в іграх і під час спортивних трансляцій. Для геймерів передбачена підтримка стандартів Dolby Vision Gaming і FreeSync Premium, що роблять картинку максимальною безшовною і чіткою.

Redmi TV X 2026: головні особливості Фото: Xiaomi

За швидкодію відповідає чотирьохядерний процесор A73 у парі з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті, чого достатньо для швидкої роботи застосунків і стримінгових сервісів. Телевізор працює під управлінням операційної системи HyperOS і підтримує розумну синхронізацію з іншими гаджетами Xiaomi.

Серед інших приємних бонусів — технологія захисту очей Qingshan, що знижує втому зору під час тривалого перегляду, і оновлений голосовий помічник Super Xiao Ai, який краще розуміє природне мовлення (найімовірніше, ексклюзивно для ринку КНР). За звук відповідають 30-ватні динаміки, а стабільне підключення до мережі здійснюється через протокол Wi-Fi 6.

У Китаї Redmi TV X 2026 коштує 4799 юанів, що еквівалентно приблизно $674 або 28 000 гривень.

Раніше Фокус писав, що експерти порівняли бюджетні LG і назвали, який телевізор кращий. Коли вибір стоїть між дорогим телевізором і більш бюджетним, то все визначається вашими фінансовими можливостями. Але якщо йдеться про вибір з двох приблизно однакових моделей, то завдання ускладнюється.