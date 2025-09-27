Який телевізор кращий: експерти порівняли бюджетні LG і дійшли несподіваного висновку (фото)

Коли вибір стоїть між дорогим телевізором і більш бюджетним, то все визначається вашими фінансовими можливостями. Але якщо йдеться про вибір із двох приблизно однакових моделей, то завдання ускладнюється.

LG C5 і LG B5 — якраз такі бюджетні моделі, зазначає techradar.com. Обидві були випущені цього року з різницею в кілька місяців. Експерти видання порівняли два телевізори за кількома головними параметрами.

Яскравість зображення

Мабуть, яскравість — це найбільша відмінність між C5 і B5. Зокрема, пікова яскравість HDR у C5 значно вища, ніж у B5. Телевізор C5 досяг 1180 ніт у режимі "Кінорежисер", а B5 — лише 668 ніт у режимі "Кіно". Це особливо помітно в сценах зі світлими тонами.

Колір і контраст

Передача кольору в обох телевізорів чудова, але все-таки дається взнаки той факт, що у LG C5 яскравість вища.

Те ж саме можна сказати і про контрастність: вищий контраст робить кольори більш насиченими, а деталі — більш чіткими. До того ж, у C5 найкраща передача чорного кольору.

Якість звуку

Загалом вбудований звук у C5 і B5 однаково хороший, але при цьому обом моделям не завадила б звукова панель.

LG C5 оснащений 2.2-канальною колонкою динаміків потужністю 40 Вт і забезпечує чітке мовлення з гарною деталізацією, але їй не вистачає басів, і це може відволікати глядача.

Аналогічна ситуація і з LG B5. Завдяки двоканальній акустичній системі потужністю 20 Вт він теж забезпечує точну і чітку мову, але через обмежену кількість басів звуку не вистачає потужності.

Ігри на телевізорі

Обидва телевізори LG підтримують роздільну здатність 4K 120 Гц (модель C5 підтримує до 144 Гц), VRR, включно з AMD FreeSync Premium і Nvidia G-Sync, а також ігри HGiG, ALLM і Dolby Vision.

А обидва монітори підтримують режим Game Optimizer від LG, який автоматично вибирає оптимальні ігрові налаштування для ігор. Їх можна змінювати для поліпшення зображення, звуку та інших параметрів.

Загалом переможця було вибрати складно, зізнаються експерти. Модель LG C5 показала трохи вищі результати в тому, що стосується контрасту і яскравості, однак вона і коштує дорожче (різниця в ціні — близько 200 доларів). Ціни на телевізори LG серії C5 в Україні стартують від 62 тисяч гривень (за модель з діагоналлю 55 дюймів). Але якщо бюджет все ж обмежений, то можна брати LG B5 — і відмінностей ви практично не помітите.

