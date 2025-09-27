Какой телевизор лучше: эксперты сравнили бюджетные LG и пришли к неожиданному выводу (фото)

Когда выбор стоит между дорогим телевизором и более бюджетным, то все определяется вашими финансовыми возможностями. Но если речь идет о выборе из двух примерно одинаковых моделей, то задача усложняется.

LG C5 и LG B5 – как раз такие бюджетные модели, отмечает techradar.com. Обе были выпущены в этом году с разницей в несколько месяцев. Эксперты издания сравнили два телевизора по нескольким главным параметрам.

Яркость изображения

Пожалуй, яркость – это самое большое отличие между C5 и B5. В частности, пиковая яркость HDR у C5 значительно выше, чем у B5. Телевизор C5 достиг 1180 нит в режиме "Кинорежиссер, а B5 – лишь 668 нит в режиме "Кино". Это особенно заметно в сценах со светлыми тонами.

Цвет и контраст

Цветопередача у обоих телевизоров отличная, но все-таки сказывается тот факт, что у LG C5 яркость выше.

Телевизоры LG C5 (слева) и LG B5 (справа) Фото: Future

То же самое можно сказать и о контрастности: более высокий контраст делает цвета более насыщенными, а детали – более четкими. К тому же, у C5 лучшая передача черного цвета.

Качество звука

В целом встроенный звук у C5 и B5 одинаково хорош, но при этом обеим моделям не помешала бы звуковая панель.

LG C5 оснащен 2.2-канальной колонкой динамиков мощностью 40 Вт и обеспечивает четкую речь с хорошей детализацией, но ей не хватает басов, и это может отвлекать зрителя.

Аналогичная ситуация и с LG B5. Благодаря двухканальной акустической системе мощностью 20 Вт он тоже обеспечивает точную и четкую речь, но из-за ограниченного количества басов звуку не хватает мощности.

Игры на телевизоре

Оба телевизора LG поддерживают разрешение 4K 120 Гц (модель C5 поддерживает до 144 Гц), VRR, включая AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync, а также игры HGiG, ALLM и Dolby Vision.

А оба монитора поддерживают режим Game Optimizer от LG, который автоматически выбирает оптимальные игровые настройки для игр. Их можно изменять для улучшения изображения, звука и других параметров.

В целом победителя было выбрать сложно, признаются эксперты. Модель LG C5 показала немного более высокие результаты в том, что касается контраста и яркости, однако она и стоит подороже (разница в цене – около 200 долларов). Цены на телевизоры LG серии C5 в Украине стартуют от 62 тысяч гривен (за модель с диагональю 55 дюймов). Но если бюджет все же ограничен, то можно брать LG B5 – и отличий вы практически не заметите.

