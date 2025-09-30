В мире Minecraft построили нейросеть в духе ChatGPT: как работает ИИ из 439 млн блоков (видео)

Энтузиаст Sammyuri показал необычное креативное достижение в игре Minecraft. В игровом мире он воссоздал полноценную языковую модель CraftGPT, работающую по принципу популярных чат-ботов вроде ChatGPT. Гигантский виртуальный компьютер, состоящий из 439 миллионов блоков, способен вести осмысленный диалог, правда, ответа на вопрос приходится ждать часами.

Related video

Minecraft давно известен как песочница для творчества без ограничений. Но этот проект особенно удивляет размахом и сложностью задумки. С помощью "редстоуна" — виртуального аналога электрических проводов — энтузиаст воссоздал все компоненты настоящего компьютера: токенизаторы, матричные умножители и другие элементы, необходимые для работы ИИ, пишет Tom's Hardware.

Как устроен CraftGPT

Геймер собрал небольшую языковую модель на 5 миллионов параметров (для сравнения, у GPT-3 их 175 миллиардов), обученную на простых английских диалогах. Она имеет словарный запас в 1920 токенов и контекстное окно в 64 токена, чего хватает для коротких бесед.

Размеры виртуального компьютера поражают: чтобы просто облететь его на видео, автору пришлось использовать специальный мод Distant Horizons. При этом вся логика реализована на стандартных игровых механиках, без использования модов или чит-команд.

Полное видео автора с демонстрацией проекта CraftGPT

Для чего это нужно

Конечно, о практическом применении такого чат-бота речи не идет. Качество ответов страдает: модель часто уходит от темы, делает грамматические ошибки или просто выдает бессмысленный набор слов. Впрочем, главный минус — скорость. Даже при ускорении игрового времени в 40 000 раз с помощью специального сервера, на генерацию одного ответа уходит около двух часов.

Этот проект — не попытка создать рабочего конкурента ChatGPT, а скорее произведение инженерного искусства. Это наглядная демонстрация того, что базовые принципы работы сложных систем, таких как ИИ, могут быть воссозданы даже в таких, казалось бы, простых средах, как Minecraft. Журналисты назвали идею демонстрацией человеческого упорства и креативности.

Раньше Фокус писал, что ChatGPT все реже используется для работы. Большинство пользователей ChatGPT сегодня обращаются к чат-боту не за рабочими задачами, а за советами, информацией и помощью с текстами.