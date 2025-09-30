У світі Minecraft побудували нейромережу в дусі ChatGPT: як працює ШІ з 439 млн блоків (відео)

Ентузіаст Sammyuri показав незвичайне креативне досягнення в грі Minecraft. В ігровому світі він відтворив повноцінну мовну модель CraftGPT, що працює за принципом популярних чат-ботів на кшталт ChatGPT. Гігантський віртуальний комп'ютер, що складається з 439 мільйонів блоків, здатний вести осмислений діалог, щоправда, відповіді на запитання доводиться чекати годинами.

Minecraft давно відомий як пісочниця для творчості без обмежень. Але цей проект особливо дивує розмахом і складністю задуму. За допомогою "редстоуна" — віртуального аналога електричних дротів — ентузіаст відтворив усі компоненти справжнього комп'ютера: токенізатори, матричні помножувачі та інші елементи, необхідні для роботи ШІ, пише Tom's Hardware.

Як влаштований CraftGPT

Геймер зібрав невелику мовну модель на 5 мільйонів параметрів (для порівняння, у GPT-3 їх 175 мільярдів), навчену на простих англійських діалогах. Вона має словниковий запас у 1920 токенів і контекстне вікно в 64 токени, чого вистачає для коротких бесід.

Розміри віртуального комп'ютера вражають: щоб просто облетіти його на відео, автору довелося використовувати спеціальний мод Distant Horizons. При цьому вся логіка реалізована на стандартних ігрових механіках, без використання модів або чит-команд.

Для чого це потрібно

Звичайно, про практичне застосування такого чат-бота не йдеться. Якість відповідей страждає: модель часто відходить від теми, робить граматичні помилки або просто видає безглуздий набір слів. Утім, головний мінус — швидкість. Навіть при прискоренні ігрового часу в 40 000 разів за допомогою спеціального сервера, на генерацію однієї відповіді йде близько двох годин.

Цей проект — не спроба створити робочого конкурента ChatGPT, а радше витвір інженерного мистецтва. Це наочна демонстрація того, що базові принципи роботи складних систем, таких як ШІ, можуть бути відтворені навіть у таких, здавалося б, простих середовищах, як Minecraft. Журналісти назвали ідею демонстрацією людської завзятості та креативності.

Раніше Фокус писав, що ChatGPT дедалі рідше використовується для роботи.