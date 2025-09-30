Китай начал строительство "солнечной стены": панели мощностью 100 ГВт изменят энергосистему

Так называемая "солнечная стена" длинной в 400 км будет развернута в пустыне Кузупчи во Внутренней Монголии. Она будет вырабатывать 100 ГВт солнечной энергии к 2030 году.

Основная идея проекта — превратить пустыню в центр возобновляемой энергии, но с началом реализации проекта Китай задает стандарт масштабной устойчивой инфраструктуры, пишет издание ecoticias.com.

Как будет работать "солнечная стена"

Согласно задумке, "солнечная стена" будет состоять из ряда солнечных панелей протяженностью 400 км и шириной 5 км. Эта электростанция обеспечит чистой энергией крупные города, включая Пекин. Проект основан на успехе солнечной электростанции "Джунма", строительство которой было завершено в 2019 году и которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире. Ежегодно она вырабатывалось более 2 млрд киловатт-часов электроэнергии. Уже установленная мощность в 5,4 гигаватта готова к увеличению до 100 гигаватт, что делает "Великую солнечную стену" невероятно перспективной установкой возобновляемой энергии.

Жизнь в пустыне благодаря фотоэлементам

Благодаря размещению солнечных панелей на возвышенных поверхностях можно уменьшить испарение из почвы, что будет способствовать росту травы там, где ее никогда не было. Пустыню Кузупчи местное население называет "морем смерти", однако это может измениться. Солнечные установки могут помочь стабилизировать песчаные дюны, уменьшить пылевые бури и улучшить сельское хозяйство.

Самое главное – это то, что такие солнечные электростанции в пустыне создают рабочие места, что также подтверждает социально-экономические преимущества. Эта инициатива дает начало модели, известной как агровольтаика, которая сочетает производство энергии с устойчивым сельским хозяйством. Китай стремится обеспечить достижение целей стабильности и сельскохозяйственного прогресса.

Достижения КНР в области солнечной энергетики

Китай вновь вышел на первое место по мировым мощностям солнечной энергетики, на долю которых приходится 51% от общемирового показателя. Только с 2017 по 2023 год страна ежегодно увеличивала мощность солнечных электростанций на 40 000 мегаватт, что превышает темпы роста, например, в США за тот же период.

Китай, безусловно, движется к устойчивому энергетическому будущему; однако, делая это, страна довольно четко заявляет о своем намерении доминировать на рынках чистой энергии, говорится в материале.

Проект "Великая солнечная стена" показывает, что восстанавливая бесплодные пустыни и превращая их в процветающие электростанции, Китай рассматривает возможность использования возобновляемых источников энергии для воплощения инноваций, которые значительно укрепят энергосистему.

