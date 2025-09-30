Китай почав будівництво "сонячної стіни": панелі потужністю 100 ГВт змінять енергосистему

Так звана "сонячна стіна" завдовжки 400 км буде розгорнута в пустелі Кузупчі у Внутрішній Монголії. Вона вироблятиме 100 ГВт сонячної енергії до 2030 року.

Основна ідея проєкту — перетворити пустелю на центр відновлюваної енергії, але з початком реалізації проєкту Китай задає стандарт масштабної стійкої інфраструктури, пише видання ecoticias.com.

Як працюватиме "сонячна стіна"

Згідно із задумом, "сонячна стіна" складатиметься з низки сонячних панелей протяжністю 400 км і шириною 5 км. Ця електростанція забезпечить чистою енергією великі міста, включно з Пекіном. Проєкт ґрунтується на успіху сонячної електростанції "Джунма", будівництво якої було завершено 2019 року, і яку занесено до Книги рекордів Гіннесса як найбільшу у світі. Щорічно вона виробляла понад 2 млрд кіловат-годин електроенергії. Вже встановлена потужність у 5,4 гігавата готова до збільшення до 100 гігаватів, що робить "Велику сонячну стіну" неймовірно перспективною установкою відновлюваної енергії.

Життя в пустелі завдяки фотоелементам

Завдяки розміщенню сонячних панелей на піднесених поверхнях можна зменшити випаровування з ґрунту, що сприятиме росту трави там, де її ніколи не було. Пустелю Кузупчі місцеве населення називає "морем смерті", проте це може змінитися. Сонячні установки можуть допомогти стабілізувати піщані дюни, зменшити пилові бурі та покращити сільське господарство.

Найголовніше — це те, що такі сонячні електростанції в пустелі створюють робочі місця, що також підтверджує соціально-економічні переваги. Ця ініціатива започатковує модель, відому як агровольтаїка, яка поєднує виробництво енергії зі стійким сільським господарством. Китай прагне забезпечити досягнення цілей стабільності та сільськогосподарського прогресу.

Досягнення КНР у галузі сонячної енергетики

Китай знову вийшов на перше місце за світовими потужностями сонячної енергетики, на частку яких припадає 51% від загальносвітового показника. Тільки з 2017 по 2023 рік країна щорічно збільшувала потужність сонячних електростанцій на 40 000 мегават, що перевищує темпи зростання, наприклад, у США за той самий період.

Китай, безумовно, рухається до сталого енергетичного майбутнього; однак, роблячи це, країна доволі чітко заявляє про свій намір домінувати на ринках чистої енергії, йдеться в матеріалі.

Проєкт "Велика сонячна стіна" показує, що відновлюючи безплідні пустелі та перетворюючи їх на процвітаючі електростанції, Китай розглядає можливість використання відновлюваних джерел енергії для втілення інновацій, які значно зміцнять енергосистему.

Раніше ми писали про те, чи працюють сонячні панелі взимку. Експерти розповіли, як сонячні батареї працюють взимку і як можна максимізувати виробництво сонячної енергії цілий рік.