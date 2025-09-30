Турбина Vortex обеспечит до 3 Вт "бесконечной" энергии: она просто колеблется (видео)

Vortex позволяет генерировать до 3 Вт энергии из ветра, без сложностей, характерных для традиционных ветрогенераторов.

Благодаря минималистичному и эффективному дизайну, турбина предлагает доступную альтернативу для тех, кто хочет использовать возобновляемые источники энергии в городских условиях, без негативного воздействия, характерного для традиционных ветрогенераторов, пишет ecoticias.com.

Энергия ветра без лопастей

Ветряк Vortex Nano, несмотря на свои небольшие размеры, работает по революционному принципу. Вместо вращающихся лопастей, как в традиционных турбинах, он использует естественное явление вихреобразования – процесс, при котором ветер создает вихри вокруг конструкции.

Когда ветер обтекает устройство, создает вихри, оно начинает колебаться. Эти колебания улавливаются системой, подобной генератору переменного тока, использующей электромагнитную индукцию для выработки энергии. Данный процесс не требует никаких движущихся частей, таких как вал или редуктор.

Vortex Nano обладает рядом преимуществ, которые делают ветряк отличным вариантом для тех, кто ищет простой, тихий и доступный источник возобновляемой энергии. Вот что делает эту модель особенной:

простота обслуживания: благодаря простой конструкции без лопастей и шестеренок, Vortex Nano практически не требует обслуживания. Это снижает затраты и сокращает время на ремонт.

Тихая работа: в отличие от больших ветряных турбин, которые могут создавать шум, инновационная турбина работает бесшумно, что делает ее идеальным решением для городских и жилых районов.

Эффективность при низкой скорости ветра: Vortex Nano начинает вырабатывать энергию уже при скорости ветра 3 м/с, что является обычной скоростью в городских районах. Это делает ее идеальным решением для мест, где сильные ветры случаются редко.

Доступная цена: цена этого ветряка значительно ниже, чем у традиционных ветряных турбин. Она была разработана для индивидуальных пользователей, ищущих экономичный способ получения возобновляемой энергии дома.

Безлопастные ветряки обеспечат энергией каждый дом

Компания Nando Vortex Bladeless разрабатывает другие форматы ветрогенераторов, адаптируемые к различным условиям. Например, Vortex Tacoma высотой 2,75 м и мощностью 100 Вт разработана для бытового и сельского электроснабжения. Vortex Grand, находящаяся в стадии прототипа, имеет высоту от 9 до 13 м и способна генерировать около 1 кВт, идеально подходя для бытового, сельского и даже промышленного электроснабжения.

Во многом благодаря своей инновационной конструкции, которая исключает необходимость в лопастях и движущихся частях, турбина нового типа предлагает более эффективное, тихое и экономичное решение для зеленой энергетики. Ведь с растущим спросом на устойчивые и доступные энергетические решения, подобные инновации открывают двери в новую эру бытовой энергетики, где каждый, независимо от местоположения, сможет использовать ветер для производства бесплатной и чистой электроэнергии.

