Турбіна Vortex забезпечить до 3 Вт "нескінченної" енергії: вона просто коливається (відео)

Vortex дає змогу генерувати до 3 Вт енергії з вітру, без складнощів, характерних для традиційних вітрогенераторів.

Завдяки мінімалістичному та ефективному дизайну, турбіна пропонує доступну альтернативу для тих, хто хоче використовувати поновлювані джерела енергії в міських умовах, без негативного впливу, характерного для традиційних вітрогенераторів, пише ecoticias.com.

Енергія вітру без лопатей

Вітряк Vortex Nano, незважаючи на свої невеликі розміри, працює за революційним принципом. Замість обертових лопатей, як у традиційних турбінах, він використовує природне явище вихроутворення — процес, за якого вітер створює вихори навколо конструкції.

Коли вітер обтікає пристрій, створює вихори, він починає коливатися. Ці коливання вловлюються системою, подібною до генератора змінного струму, що використовує електромагнітну індукцію для вироблення енергії. Цей процес не потребує жодних рухомих частин, таких як вал або редуктор.

Vortex Nano має низку переваг, які роблять вітряк чудовим варіантом для тих, хто шукає просте, тихе і доступне джерело відновлюваної енергії. Ось що робить цю модель особливою:

простота обслуговування: завдяки простій конструкції без лопатей і шестерень, Vortex Nano практично не потребує обслуговування. Це знижує витрати і скорочує час на ремонт.

Тиха робота: на відміну від великих вітряних турбін, які можуть створювати шум, інноваційна турбіна працює безшумно, що робить її ідеальним рішенням для міських і житлових районів.

Ефективність за низької швидкості вітру: Vortex Nano починає виробляти енергію вже за швидкості вітру 3 м/с, що є звичайною швидкістю в міських районах. Це робить її ідеальним рішенням для місць, де сильні вітри трапляються рідко.

Доступна ціна: ціна цього вітряка значно нижча, ніж у традиційних вітряних турбін. Вона була розроблена для індивідуальних користувачів, які шукають економічний спосіб отримання відновлюваної енергії вдома.

Безлопатеві вітряки забезпечать енергією кожен будинок

Компанія Nando Vortex Bladeless розробляє інші формати вітрогенераторів, адаптовані до різних умов. Наприклад, Vortex Tacoma заввишки 2,75 м і потужністю 100 Вт розроблена для побутового та сільського електропостачання. Vortex Grand, що перебуває на стадії прототипу, має висоту від 9 до 13 м і здатна генерувати близько 1 кВт, ідеально підходить для побутового, сільського та навіть промислового електропостачання.

Багато в чому завдяки своїй інноваційній конструкції, яка виключає необхідність у лопатях і рухомих частинах, турбіна нового типу пропонує ефективніше, тихіше й економічніше рішення для зеленої енергетики. Адже зі зростаючим попитом на стійкі та доступні енергетичні рішення, подібні інновації відкривають двері в нову еру побутової енергетики, де кожен, незалежно від місця розташування, зможе використовувати вітер для виробництва безкоштовної та чистої електроенергії.

Раніше ми писали, що Китай почав будівництво "сонячної стіни". Так звана "Велика сонячна стіна" завдовжки 400 км буде розгорнута в пустелі Кузупчі у Внутрішній Монголії. Вона вироблятиме 100 ГВт сонячної енергії до 2030 року.