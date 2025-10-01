"Цифровой Перл-Харбор": взрыв батареи вывел из строя сотни государственных систем

Взрыв литий-ионного аккумулятора 26 сентября в центре Национальной службы информационных ресурсов в Тэджоне парализовал многие онлайн-сервисы правительства Южной Кореи.

Событие показало специалистам по всему миру, насколько уязвима критическая инфраструктура из-за несовершенства технологии хранения энергии. Подробности сообщает издание ESS News.

Причины пожара в Тэджоне

По данным властей, возгорание произошло, когда специалисты центра отсоединили аккумуляторный модуль ИБП, чтобы перенести его в подвал. Одна ячейка взорвалась, что привело к тепловому пробою на аккумуляторном стеллаже. Как оказалось, модули были произведены компанией LG Energy Solution еще в 2014 году, а их использовали более чем через год после истечения 10-летнего срока службы, рекомендованного производителем.

Пожарные столкнулись с большими ограничениями при борьбе с огнем. В серверных помещениях нельзя свободно использовать воду, ведь она может еще сильнее повредить оборудование, а горящий литий потушить очень трудно.

Пришлось задействовать более 200 пожарных и более 60 единиц техники. Сначала использовали углекислый газ и ограниченное распыление, а затем прибегли к методам охлаждения, предотвратив распространение тепла, не заливая при этом помещения.

Ущерб от пожара в Тэджоне

Пожар начался во время профилактических работ и продолжался почти 22 часа, пока его не потушили. В результате были уничтожены 384 аккумуляторных модуля и около 96 систем получили прямые повреждения. Из-за повреждения оборудования аварийно отключились 647 государственных систем, что составляет около трети от общего количества в Южной Корее.

Отключения затронули службы мобильной аутентификации, электронную почту, сервис онлайн-подписи документов, службу GPS-отслеживания экстренных служб 119 и почтовые услуги. Сбой вынудил некоторые государственные органы вернулись к бумажному документообороту.

Все это принесло стране огромные убытки Южной Корее. Министерство административной безопасности заявило, что для восстановления работы 96 систем их нужно перевести на резервную облачную платформу в Тэгу, но процесс может занять несколько недель.

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мен назвал произошедшее "цифровым Перл-Харбором", а правительство пообещало ускорить децентрализацию центров обработки данных, ввести обязательное двойное резервное копирование критически важных систем и ужесточить правила безопасности при работе с литиевыми аккумуляторами. Например, внедрить более эффективные системы управления аккумуляторами, термодатчики, а также держать хранилища ИБП отдельно от серверных залов.

Международные организации и эксперты обратили внимание на пожар в Тэджоне и его разрушительные последствия. Событие вновь вызвало борьбу за ужесточение стандартов хранения данных в критически важной инфраструктуре.

Ранее писали, почему опасно использовать литиевые батареи. По подсчетам экспертов, из-за них в мире ежегодно случаются от 10 000 до 12 000 пожаров.

Подобные случаи были и в Украине. Например, в июне 2024 года аккумулятор взорвался в квартире под Киевом. 35-летний житель села Софиевская Борщаговка поставил батарею на зарядку, и та взорвалась. Квартира полностью сгорела, а мужчина получил ожоги.