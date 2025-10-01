"Цифровий Перл-Гарбор": вибух батареї вивів з ладу сотні державних систем

Вибух літій-іонного акумулятора 26 вересня в центрі Національної служби інформаційних ресурсів у Теджоні паралізував багато онлайн-сервісів уряду Південної Кореї.

Подія показала фахівцям по всьому світу, наскільки вразлива критична інфраструктура через недосконалість технології зберігання енергії. Подробиці повідомляє видання ESS News.

Причини пожежі в Теджоні

За даними влади, загоряння сталося, коли фахівці центру від'єднали акумуляторний модуль ДБЖ, щоб перенести його в підвал. Один осередок вибухнув, що призвело до теплового пробою на акумуляторному стелажі. Як виявилося, модулі були вироблені компанією LG Energy Solution ще 2014 року, а їх використовували більш ніж через рік після закінчення 10-річного терміну служби, рекомендованого виробником.

Пожежники зіткнулися з великими обмеженнями під час боротьби з вогнем. У серверних приміщеннях не можна вільно використовувати воду, адже вона може ще сильніше пошкодити обладнання, а палаючий літій загасити дуже важко.

Довелося задіяти понад 200 пожежників і понад 60 одиниць техніки. Спочатку використовували вуглекислий газ і обмежене розпилення, а потім вдалися до методів охолодження, запобігши поширенню тепла, не заливаючи при цьому приміщення.

Збитки від пожежі в Теджоні

Пожежа почалася під час профілактичних робіт і тривала майже 22 години, поки її не загасили. Унаслідок цього було знищено 384 акумуляторні модулі та близько 96 систем зазнали прямих пошкоджень. Через пошкодження обладнання аварійно відключилися 647 державних систем, що становить близько третини від загальної кількості в Південній Кореї.

Відключення торкнулися служби мобільної аутентифікації, електронної пошти, сервісу онлайн-підпису документів, служби GPS-відстеження екстрених служб 119 і поштових послуг. Збій змусив деякі державні органи повернулися до паперового документообігу.

Усе це принесло країні величезні збитки Південній Кореї. Міністерство адміністративної безпеки заявило, що для відновлення роботи 96 систем їх потрібно перевести на резервну хмарну платформу в Тегу, але процес може зайняти кілька тижнів.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен назвав подію "цифровим Перл-Харбором", а уряд пообіцяв прискорити децентралізацію центрів обробки даних, запровадити обов'язкове подвійне резервне копіювання критично важливих систем і посилити правила безпеки під час роботи з літієвими акумуляторами. Наприклад, впровадити більш ефективні системи управління акумуляторами, термодатчики, а також тримати сховища ДБЖ окремо від серверних залів.

Міжнародні організації та експерти звернули увагу на пожежу в Теджоні та її руйнівні наслідки. Подія знову викликала боротьбу за посилення стандартів зберігання даних у критично важливій інфраструктурі.

Раніше писали, чому небезпечно використовувати літієві батареї. За підрахунками експертів, через них у світі щорічно трапляються від 10 000 до 12 000 пожеж.

Подібні випадки були і в Україні. Наприклад, у червні 2024 року акумулятор вибухнув у квартирі під Києвом. 35-річний житель села Софіївська Борщагівка поставив батарею на зарядку, і та вибухнула. Квартира повністю згоріла, а чоловік дістав опіки.