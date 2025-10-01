Дешевле и безопаснее лития: в США запустили гигантскую натрий-ионную батарею (фото)

В США введена в эксплуатацию первая в стране крупномасштабная натрий-ионная батарея. Система емкостью 3,5 МВтч, разработанная компанией Peak Energy, призвана стать недорогой и стабильной заменой литий-ионным аккумуляторам в сфере хранения энергии.

Новая батарея установлена на территории тестового центра SolarTAC в Колорадо и уже подключена к городской электросети. В отличие от литий-ионных аналогов, натрий-ионные аккумуляторы имеют ряд преимуществ, незаменимых для стационарных систем хранения, пишет Sodium Battery Hub.

Во-первых, это доступность и цена. Натрий — один из самых распространенных элементов на планете, а его добыча значительно дешевле и экологичнее, чем у лития, поставки которого контролирует Китай. США, в свою очередь, обладают крупнейшими в мире запасами кальцинированной соды — ключевого компонента для натрий-ионных батарей, что позволяет наладить производство внутри страны.

Натрий-ионная система емкостью 3,5 МВтч от Peak Energy Фото: Electrek

Другие бонусы — безопасность и долговечность. Натрий-ионные АКБ не требуют сложных систем охлаждения и могут работать в широком диапазоне температур, что снижает их стоимость и повышает надежность. По расчетам Peak Energy, за 20-летний срок службы такая батарея теряет на 33% меньше емкости, чем литий-ионная, что дает экономию в $100 млн.

Системы хранения энергии играют важнейшую роль в современных электросетях. Они накапливают избыточное электричество от солнечных и ветряных станций и отдают его в моменты пиковых нагрузок, предотвращая последствия отключений света. Эта проблема актуальна не только для Украины: в Испании весной 2025 года произошел масштабный блэкаут, затронувший и соседние страны. Правда, чтобы полностью обезопасить энергосистему, аккумуляторных установок должно быть много, что обходится дорого.

На данный момент батарея в Колорадо работает в рамках пилотного проекта, а коммерческие поставки технологии запланированы на 2027 год.

Раньше Фокус писал про первую в мире зарядную станцию на натрий-ионных батареях. Китайская компания Bluetti представила портативную натрий-ионную электростанцию под названием Pioneer Na, которая имеет мощность 900 ватт-часов (Вт-ч).