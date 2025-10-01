Дешевше і безпечніше за літій: у США запустили гігантську натрій-іонну батарею (фото)

У США введено в експлуатацію першу в країні великомасштабну натрій-іонну батарею. Система ємністю 3,5 МВтг, розроблена компанією Peak Energy, покликана стати недорогою і стабільною заміною літій-іонним акумуляторам у сфері зберігання енергії.

Нову батарею встановлено на території тестового центру SolarTAC у Колорадо і вже підключено до міської електромережі. На відміну від літій-іонних аналогів, натрій-іонні акумулятори мають низку переваг, незамінних для стаціонарних систем зберігання, пише Sodium Battery Hub.

По-перше, це доступність і ціна. Натрій — один з найпоширеніших елементів на планеті, а його видобуток значно дешевше і екологічніше, ніж у літію, поставки якого контролює Китай. США, своєю чергою, мають найбільші у світі запаси кальцинованої соди — ключового компонента для натрій-іонних батарей, що дає змогу налагодити виробництво всередині країни.

Натрій-іонна система ємністю 3,5 МВтг від Peak Energy Фото: Electrek

Інші бонуси — безпека і довговічність. Натрій-іонні АКБ не вимагають складних систем охолодження і можуть працювати в широкому діапазоні температур, що знижує їхню вартість і підвищує надійність. За розрахунками Peak Energy, за 20-річний термін служби така батарея втрачає на 33% менше ємності, ніж літій-іонна, що дає економію в $100 млн.

Системи зберігання енергії відіграють найважливішу роль у сучасних електромережах. Вони накопичують надлишкову електрику від сонячних і вітряних станцій і віддають її в моменти пікових навантажень, запобігаючи наслідкам відключень світла. Ця проблема актуальна не тільки для України: в Іспанії навесні 2025 року стався масштабний блекаут, який зачепив і сусідні країни. Щоправда, щоб повністю убезпечити енергосистему, акумуляторних установок має бути багато, що обходиться дорого.

Наразі батарея в Колорадо працює в рамках пілотного проєкту, а комерційні поставки технології заплановані на 2027 рік.

Раніше Фокус писав про першу у світі зарядну станцію на натрій-іонних батареях. Китайська компанія Bluetti представила портативну натрій-іонну електростанцію під назвою Pioneer Na, яка має потужність 900 ват-годин (Вт-год).