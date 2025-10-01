Прорыв для электромобилей: новый американский аккумулятор увеличит запас хода на 50%

Американская компания 24M Technologies разработала улучшенную технологию производства аккумуляторов. Решение теоретически повышает запас хода электрокаров на 50% без увеличения размеров батареи.

Related video

Секрет — в отказе от традиционной модульной компоновки в пользу прямого интегрирования электродов в корпус. Традиционные батареи состоят из отдельных ячеек, которые собираются в модули, а затем — в батарейный блок. Эта конструкция требует много вспомогательных материалов — металла и пластика, которые занимают место и добавляют вес. Конструкция ETOP (Electrode-to-Pack) решает эту проблему, пишет Driving.

Как все устроено

Вместо того чтобы упаковывать каждую ячейку в отдельный корпус, 24M Technologies предлагает герметизировать каждый электрод в тонкой полимерной пленке и интегрировать его напрямую в батарейный блок. Это позволяет избавиться от лишних компонентов и увеличить долю самих электродов в общем объеме батареи с 30-60% до 80%.

В результате в том же самом пространстве можно разместить на 50% больше активного материала, что и обеспечивает прирост запаса хода. Помимо увеличения дальности, технология ETOP значительно упрощает и удешевляет производство. Весь процесс — от герметизации электродов до сборки готового блока — выполняется на одной автоматизированной линии. Важно и то, что такой метод универсален: его можно применять в любых типах аккумуляторов, включая литий-ионные, LFP, NCA и даже перспективные натрий-ионные.

Когда ждать на рынке

Разработка пока не доступна коммерчески. Однако по словам представителя компании, один из ведущих автоконцернов уже в ближайшие месяцы получит прототипы для тестирования в реальных условиях. Кроме того, производитель ведет переговоры с представителями авиационной и энергетической отраслей.

Раньше Фокус приводил пять популярных мифов про электрокары, которые развеяли эксперты. Электромобили становятся все более распространенной альтернативой бензиновых. Но есть немало заблуждений и предрассудков на их счет — от пожароопасности и дороговизны до неудобства и вреда для экологии.