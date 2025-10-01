Прорив для електромобілів: новий американський акумулятор збільшить запас ходу на 50%

Американська компанія 24M Technologies розробила поліпшену технологію виробництва акумуляторів. Рішення теоретично підвищує запас ходу електрокарів на 50% без збільшення розмірів батареї.

Секрет — у відмові від традиційного модульного компонування на користь прямого інтегрування електродів у корпус. Традиційні батареї складаються з окремих осередків, які збираються в модулі, а потім — у батарейний блок. Ця конструкція потребує багато допоміжних матеріалів — металу та пластику, які займають місце та додають ваги. Конструкція ETOP (Electrode-to-Pack) вирішує цю проблему, пише Driving.

Як усе влаштовано

Замість того щоб упаковувати кожну комірку в окремий корпус, 24M Technologies пропонує герметизувати кожен електрод у тонкій полімерній плівці та інтегрувати його безпосередньо в батарейний блок. Це дає змогу позбутися зайвих компонентів і збільшити частку самих електродів у загальному обсязі батареї з 30-60% до 80%.

У результаті в тому ж самому просторі можна розмістити на 50% більше активного матеріалу, що і забезпечує приріст запасу ходу. Крім збільшення дальності, технологія ETOP значно спрощує і здешевлює виробництво. Весь процес — від герметизації електродів до складання готового блоку — виконується на одній автоматизованій лінії. Важливо й те, що такий метод універсальний: його можна застосовувати в будь-яких типах акумуляторів, включно з літій-іонними, LFP, NCA і навіть перспективними натрій-іонними.

Коли чекати на ринку

Розробка поки що не доступна комерційно. Однак за словами представника компанії, один із провідних автоконцернів уже найближчими місяцями отримає прототипи для тестування в реальних умовах. Крім того, виробник веде переговори з представниками авіаційної та енергетичної галузей.

Раніше Фокус наводив п'ять популярних міфів про електрокари, які розвіяли експерти. Електромобілі стають дедалі поширенішою альтернативою бензиновим. Але є чимало хибних думок і забобонів щодо них — від пожежонебезпеки і дорожнечі до незручності і шкоди для екології.