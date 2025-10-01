"Бюджетный" смартфон iPhone 17e разочарует: инсайдер рассказал, что с ним не так (фото)

Инсайдеры раскрыли первые подробности о грядущем Phone 17e. В линейке Apple это будет очередной удешевленный вариант базового iPhone. Телефон оснастят мощным чипом, однако экран и единственная камера, похоже, не получат долгожданных апгрейдов.

iPhone 17e должен выйти в мае следующего года. По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple намерена сохранить ключевые различия между iPhone 17 и 17e, чтобы менее дорогая модель не отбирала продажи у флагмана, пишет TechRadar.

Улучшения и компромиссы

Главное нововведение в дизайне — отказ от "челки" (прежнего выреза под фронтальные сенсоры) в пользу актуального Dynamic Island. Таким образом внешний вид передней панели будет соответствовать старшим моделям. Аппарат будет напоминать сверхтонкий iPhone Air с точки зрения оформления.

Еще установят новый чипсет Apple A19, который, вероятно, будет аналогичен решению из iPhone 17. Это обеспечит флагманскую производительность на годы вперед.

Так выглядел iPhone 16e Фото: Tech Advisor

В остальном же, судя по всему, поклонников бренда решили сильно не "баловать". Согласно утечкам, iPhone 17e оснастят устаревшим 6,1-дюймовым дисплеем с частотой обновления 60 Гц. На фоне Android-конкурентов, которые в этом ценовом сегменте давно предлагают 120 Гц, это выглядит как шаг назад. Камера тоже останется без изменений: сообщается про одиночный 48-Мп тыльный модуль — такой же, как в iPhone 16e. Без сверхширокоугольного объектива и телефото камера будет не столь универсальной, как у других субфлагманов.

Когда выйдет iPhone 17e

Релиз новинки ожидается в мае 2026 года, год спустя после появления iPhone 16e. Телефон сохранит "бюджетный" статус в ассортименте бренда и, скорее всего, будет продаваться по начальной цене в 599 долларов, как и предшественник.

