"Бюджетный" смартфон iPhone 17e разочарует: инсайдер рассказал, что с ним не так (фото)

iPhone 17 и iPhone 16e смартфоны Apple 2025
iPhone 17 и iPhone 16e | Фото: Phone Arena

Инсайдеры раскрыли первые подробности о грядущем Phone 17e. В линейке Apple это будет очередной удешевленный вариант базового iPhone. Телефон оснастят мощным чипом, однако экран и единственная камера, похоже, не получат долгожданных апгрейдов.

iPhone 17e должен выйти в мае следующего года. По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple намерена сохранить ключевые различия между iPhone 17 и 17e, чтобы менее дорогая модель не отбирала продажи у флагмана, пишет TechRadar.

Улучшения и компромиссы

Главное нововведение в дизайне — отказ от "челки" (прежнего выреза под фронтальные сенсоры) в пользу актуального Dynamic Island. Таким образом внешний вид передней панели будет соответствовать старшим моделям. Аппарат будет напоминать сверхтонкий iPhone Air с точки зрения оформления.

Еще установят новый чипсет Apple A19, который, вероятно, будет аналогичен решению из iPhone 17. Это обеспечит флагманскую производительность на годы вперед.

iphone 16e дизайн доступный смартфон Apple
Так выглядел iPhone 16e
Фото: Tech Advisor

В остальном же, судя по всему, поклонников бренда решили сильно не "баловать". Согласно утечкам, iPhone 17e оснастят устаревшим 6,1-дюймовым дисплеем с частотой обновления 60 Гц. На фоне Android-конкурентов, которые в этом ценовом сегменте давно предлагают 120 Гц, это выглядит как шаг назад. Камера тоже останется без изменений: сообщается про одиночный 48-Мп тыльный модуль — такой же, как в iPhone 16e. Без сверхширокоугольного объектива и телефото камера будет не столь универсальной, как у других субфлагманов.

Когда выйдет iPhone 17e

Релиз новинки ожидается в мае 2026 года, год спустя после появления iPhone 16e. Телефон сохранит "бюджетный" статус в ассортименте бренда и, скорее всего, будет продаваться по начальной цене в 599 долларов, как и предшественник.

Раньше Фокус писал про умную функцию, которая защитит ваш iPhone от спамеров. Apple запустила новую опцию для iPhone, которая будет фильтровать звонки с неизвестных номеров. Однако автоматически она не заработает – придется подключать ее вручную.