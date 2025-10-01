"Бюджетний" смартфон iPhone 17e розчарує: інсайдер розповів, що з ним не так (фото)

Інсайдери розкрили перші подробиці про прийдешній Phone 17e. У лінійці Apple це буде черговий здешевлений варіант базового iPhone. Телефон оснастять потужним чипом, однак екран і єдина камера, схоже, не отримають довгоочікуваних апгрейдів.

iPhone 17e має вийти в травні наступного року. За словами журналіста Bloomberg Марка Гурмана, Apple має намір зберегти ключові відмінності між iPhone 17 і 17e, щоб менш дорога модель не забирала продажі у флагмана, пише TechRadar.

Покращення та компроміси

Головне нововведення в дизайні — відмова від "чубчика" (колишнього вирізу під фронтальні сенсори) на користь актуального Dynamic Island. Таким чином зовнішній вигляд передньої панелі відповідатиме старшим моделям. Апарат нагадуватиме надтонкий iPhone Air з точки зору оформлення.

Ще встановлять новий чипсет Apple A19, який, імовірно, буде аналогічний рішенню з iPhone 17. Це забезпечить флагманську продуктивність на роки вперед.

Так виглядав iPhone 16e Фото: Tech Advisor

В іншому ж, судячи з усього, шанувальників бренду вирішили сильно не "балувати". Згідно з витоками, iPhone 17e оснастять застарілим 6,1-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 60 Гц. На тлі Android-конкурентів, які в цьому ціновому сегменті давно пропонують 120 Гц, це виглядає як крок назад. Камера теж залишиться без змін: повідомляється про одиночний 48-Мп тильний модуль — такий самий, як в iPhone 16e. Без надширококутного об'єктива і телефото камера буде не настільки універсальною, як у інших субфлагманів.

Коли вийде iPhone 17e

Реліз новинки очікується в травні 2026 року, через рік після появи iPhone 16e. Телефон збереже "бюджетний" статус в асортименті бренду і, найімовірніше, буде продаватися за початковою ціною в 599 доларів, як і попередник.

