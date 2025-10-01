Розумна функція захистить ваш iPhone від спамерів: як її знайти та увімкнути

Apple запустила нову функцію для iPhone, яка фільтруватиме дзвінки з невідомих номерів. Однак автоматично вона не запрацює — доведеться підключати її вручну.

Related video

Нова корисна функція називається "Скринінг викликів", повідомляє The Sun. Суть її в тому, що віртуальний робот перевіряє вхідні дзвінки ще до того, як ви на них відповідаєте, і навіть записує розмову на екран у режимі реального часу.

Функція була додана в рамках нового оновлення iOS 26 від Apple. Важливо зазначити, що вона перевіряє тільки дзвінки з невідомих номерів, тож на ваші контакти або на номери, на які ви дзвонили раніше, вона не реагуватиме.

У разі надходження невідомого виклику ваш iPhone автоматично запитає абонента, хто він і чому телефонує. Відповіді абонента будуть розшифровані та виведені на екран смартфона. Так ви зможете зрозуміти, чи дійсно це важливий дзвінок, або ж це черговий спамер чи шахрай. Якщо дзвінок не вселяє довіри, ви зможете просто його проігнорувати.

Щоб увімкнути цю функцію:

Переконайтеся, що у вас встановлена саме iOS 26 (Налаштування > Основні > Оновлення ПЗ).

Потім перейдіть у Налаштування > Додатки > Телефон.

Прокрутіть до пункту "Фільтрація невідомих номерів" і виберіть "Запитати причину дзвінка".

Якщо під час розмови вас перевели в режим очікування (наприклад, під час звернення до служби підтримки клієнтів), ви можете активувати функцію Hold Assist. Ця функція повідомить вас, коли на лінії з'явиться доступний оператор.

Раніше Фокус повідомляв, що в оновленні iOS 26 знайшли цікаву деталь. Виявляється, тепер власники смартфонів iPhone зможуть "свайпати" язиком.

Щоправда, оновлення викликало і нарікання. Наприклад, користувачі скаржилися, що нова iOS 26 розряджає батарею і уповільнює смартфон. Але в службі підтримки Apple запевнили, що це нормально під час встановлення нового ПЗ, і що це тимчасовий ефект.