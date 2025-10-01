Умная функция защитит ваш iPhone от спамеров: как ее найти и включить

Apple запустила новую функцию для iPhone, которая будет фильтровать звонки с неизвестных номеров. Однако автоматически она не заработает – придется подключать ее вручную.

Новая полезная функция называется "Скрининг вызовов", сообщает The Sun. Суть ее в том, что виртуальный робот проверяет входящие звонки еще до того, как вы на них отвечаете, и даже записывает разговор на экран в режиме реального времени.

Функция была добавлена ​​в рамках нового обновления iOS 26 от Apple. Важно отметить, что она проверяет только звонки с неизвестных номеров, так что на ваши контакты или на номера, на которые вы звонили раньше, она реагировать не будет.

При поступлении неизвестного вызова ваш iPhone автоматически спросит звонящего, кто он и почему звонит. Ответы звонящего будут расшифрованы и выведены на экран смартфона. Так вы сможете понять, действительно ли это важный звонок, или же это очередной спамер или мошенник. Если звонок не внушает доверия, вы сможете просто его проигнорировать.

Чтобы включить эту функцию:

Убедитесь, что у вас установлена именно iOS 26 (Настройки > Основные > Обновление ПО).

Затем перейдите в Настройки > Приложения > Телефон.

Прокрутите до пункта "Фильтрация неизвестных номеров" и выберите "Спросить причину звонка".

Если во время разговора вас перевели в режим ожидания (например, при обращении в службу поддержки клиентов), вы можете активировать функцию Hold Assist. Эта функция уведомит вас, когда на линии появится доступный оператор.

Ранее Фокус сообщал, что в обновлении iOS 26 нашли интересную деталь. Оказывается, теперь владельцы смартфонов iPhone смогут "свайпать" языком.

Правда, обновление вызывало и нарекания. Например, пользователи жаловались, что новая iOS 26 разряжает батарею и замедляет смартфон. Но в службе поддержки Apple заверили, что это нормально при установке нового ПО, и что это временный эффект.