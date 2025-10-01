Забудьте про LG и Samsung: вышел мощный mini-LED телевизор Hisense с яркостью до 7000 нит (фото)

Компания Hisense представила новый Mini LED телевизор E7Q. Новинка по характеристикам сопоставима с флагманам А-брендов, но стоит несколько дешевле. Главные фишки — невероятная пиковая яркость в 7000 нит и частота обновления до 330 Гц.

Телевизор доступен в диагоналях от 65 до 100 дюймов. Цена в Китае начинается с $1121, что делает его одним из самых интересных предложений в своем классе, пишет Gizmochina.

Экран и звук

Hisense E7Q оснащен передовой U+ Mini LED панелью с 4224 зонами локального затемнения. Картинка обладает глубоким черным и высокой контрастностью. Пиковая яркость достигает 7000 нит, что, скорее всего, заметно на отдельных участках HDR-контента. В длительных ярких сценах телевизор способен поддерживать 4800 нит. Антибликовое покрытие Obsidian Screen Pro снижает отражения до 1,8%.

За обработку изображения отвечает процессор Hi-View H6 Extreme Edition, который обеспечивает 24-битную градацию серого и в 16 раз более точное управление подсветкой. Телевизор поддерживает все современные форматы HDR, включая Dolby Vision IQ и HDR10+, а также охватывает 98% цветового пространства DCI-P3.

Аудиосистема формата 2.1.2 создана в сотрудничестве с Devialet. Она выдает пиковую мощность 165 Вт и умеет воспроизводить глубокий бас на частоте до 45 Гц.

Интерфейсы и функции

Для геймеров предусмотрена нативная частота обновления 170 Гц при разрешении 4K, которую можно "разогнать" до 330 Гц. В наличии технологии AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM, необходимые для плавного игрового процесса без разрывов кадра. Телевизор построен на чипе MediaTek MT9655 вместе с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ хранилища. Имеются порты HDMI 2.1 и USB 3.0, а из беспроводных протоколов заявлены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

Стартовая цена на рынке Китая составляет 7999 юаней, что эквивалентно примерно 1121 доллару.

Стартовая цена на рынке Китая составляет 7999 юаней, что эквивалентно примерно 1121 доллару.