Забудьте про LG і Samsung: вийшов потужний mini-LED телевізор Hisense з яскравістю до 7000 ніт (фото)

Компанія Hisense представила новий Mini LED телевізор E7Q. Новинка за характеристиками порівнянна з флагманами А-брендів, але коштує трохи дешевше. Головні фішки — неймовірна пікова яскравість у 7000 ніт і частота оновлення до 330 Гц.

Телевізор доступний у діагоналях від 65 до 100 дюймів. Ціна в Китаї починається з $1121, що робить його однією з найцікавіших пропозицій у своєму класі, пише Gizmochina.

Екран і звук

Hisense E7Q оснащений передовою U+ Mini LED панеллю з 4224 зонами локального затемнення. Картинка має глибокий чорний і високу контрастність. Пікова яскравість досягає 7000 ніт, що, найімовірніше, помітно на окремих ділянках HDR-контенту. У тривалих яскравих сценах телевізор здатний підтримувати 4800 ніт. Антивідблискове покриття Obsidian Screen Pro знижує відображення до 1,8%.

За обробку зображення відповідає процесор Hi-View H6 Extreme Edition, який забезпечує 24-бітову градацію сірого і в 16 разів більш точне управління підсвічуванням. Телевізор підтримує всі сучасні формати HDR, включно з Dolby Vision IQ і HDR10+, а також охоплює 98% колірного простору DCI-P3.

Аудіосистема формату 2.1.2 створена у співпраці з Devialet. Вона видає пікову потужність 165 Вт і вміє відтворювати глибокий бас на частоті до 45 Гц.

Інтерфейси та функції

Для геймерів передбачена нативна частота оновлення 170 Гц при роздільній здатності 4K, яку можна "розігнати" до 330 Гц. Є технології AMD FreeSync Premium Pro, VRR і ALLM, необхідні для плавного ігрового процесу без розривів кадру. Телевізор побудований на чипі MediaTek MT9655 разом з 4 ГБ оперативної і 128 ГБ сховища. Є порти HDMI 2.1 і USB 3.0, а з бездротових протоколів заявлені Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.4.

Стартова ціна на ринку Китаю становить 7999 юанів, що еквівалентно приблизно 1121 долару.

Раніше Фокус повідомляв, що недорогий телевізор від Xiaomi здивував великим екраном, смарт-функціями і ціною. Xiaomi презентувала в Китаї телевізор Redmi TV X 2026, що робить багато преміальних технологій доступнішими для мас. Головні особливості — величезний 85-дюймовий дисплей з підсвічуванням Mini LED і ціна всього $674.