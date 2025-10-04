6 вещей, которые нужно знать, чтобы разобраться с зарядкой через USB Power Delivery

Новейший стандарт быстрой зарядки USB Power Delivery работает гораздо лучше USB-C и многие устройства уже его поддерживают, но неочевидные нюансы могут вызвать проблемы.

Чаще всего они касаются разных версий и дополнительных уровней протокола. Издание Android Authority объяснило, как правильно выбрать зарядное устройство.

Что такое USB Power Delivery (USB PD)

Технология USB Power Delivery существовала еще до USB-C, но стала массовой лишь с появлением универсального порта. Она выполняет две главные функции: позволяет устройствам согласовывать мощность, а также ток и напряжение, которых можно при этом достигнуть.

Первая часть ("рукопожатие") происходит автоматически при каждом подключении двух устройств с поддержкой PD. Используя USB-линии передачи данных, зарядное и заряжаемое устройства быстро передают друг другу данные о том, какой объем энергии они могут предоставить или принять. В некоторых случаях процедура повторяется несколько раз, поэтому устройства всегда используют наиболее эффективный уровень мощности.

Вторая часть — сама подача питания. Обычный порт USB-C может обеспечивать мощность до 15 Вт (5 В при 0,5, 0,9, 1,5 или 3 А, в зависимости от порта). USB PD увеличивает эту мощность до 100 Вт, используя ряд заданных напряжений: 5 В, 9 В, 15 В и 20 В с силой тока до 5 А. Благодаря этому наушники с низким напряжением, телефоны со средним напряжением и ноутбуки с высоковольтными аккумуляторами могут заряжаться от одного источника.

Выбор зарядки для смартфона может быть сложным Фото: Getty Images

Что выбрать: PPS или AVS?

В 2021 году стандарт USB PD 3.1 представил концепции устройств со стандартным диапазоном мощности (SPR) и расширенным диапазоном мощности (EPR). Последний может достигать мощности 240 Вт благодаря дополнительным фиксированным напряжениям 28, 36 и 48 В. Стабильные режимы не слишком эффективны, учитывая изменение напряжения аккумулятора по мере зарядки устройства.

В связи с этим USB Power Delivery получил две функции: программируемый источник питания (PPS) и регулируемый источником напряжения (AVS). PPS устранил необходимость в приоритетных стандартах быстрой зарядки и снизил выделение тепла, программируемый источник питания (AVS) — повысил эффективность.

PPS доступны в двух основных вариантах: с поддержкой 5–16 В и 5–21 В. Последний вариант все чаще используется в мощных Android-смартфонах, таких, как Google Pixel Pro XL и Xiaomi 15 Ultra.

Гибкое управление напряжением позволяет PPS отслеживать напряжение и ток литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов в режиме реального времени, что делает его гораздо более эффективным, чем обычный PD. Более того, он может даже обходить внутренние регулирующие компоненты телефона, позволяя зарядить аккумулятор напрямую от розетки, что приводит к значительно меньшему тепловыделению и еще большей эффективности.

Cравнение USB Power Delivery PPS и AVS

PPS не является обязательным, поэтому не все адаптеры PD поддерживают его и не все устройства могут им воспользоваться. Некоторые телефоны оптимально быстро заряжаются только с помощью зарядных устройств с поддержкой PPS.

AVS — это мост между очень гибким PPS и жестким оригинальным USB PD. Стандарт регулируют напряжение с шагом 100 мВ, что не так точно. AVS поддерживает мощность до 240 Вт, обеспечивая гораздо более высокое напряжение, чем PPS. Это бывает полезно для быстрой зарядки смартфона или ноутбука.

Сегодня немногие устройства поддерживают AVS. Стандарт был объявлен для SPR на уровне гаджетов в 2023 году, и iPhone 17 стал первым смартфоном, в котором он реализован. Обычный USB PD всегда является запасным вариантом в случаях, когда AVS не поддерживается.

Ранее писали, какие ошибки вредят батареям смартфонов. Существуют устаревшие заблуждения о работе литий-ионных аккумуляторах, в которые люди до сих пор верят.