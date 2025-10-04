6 речей, які потрібно знати, щоб розібратися із зарядкою через USB Power Delivery

Новітній стандарт швидкої зарядки USB Power Delivery працює набагато краще за USB-C, і багато пристроїв уже його підтримують, але неочевидні нюанси можуть спричинити проблеми.

Найчастіше вони стосуються різних версій і додаткових рівнів протоколу. Видання Android Authority пояснило, як правильно вибрати зарядний пристрій.

Що таке USB Power Delivery (USB PD)

Технологія USB Power Delivery існувала ще до USB-C, але стала масовою лише з появою універсального порту. Вона виконує дві головні функції: дає змогу пристроям узгоджувати потужність, а також струм і напругу, яких можна при цьому досягти.

Перша частина ("рукостискання") відбувається автоматично під час кожного під'єднання двох пристроїв із підтримкою PD. Використовуючи USB-лінії передачі даних, зарядний і заряджаємий пристрої швидко передають один одному дані про те, який обсяг енергії вони можуть надати або прийняти. У деяких випадках процедура повторюється кілька разів, тому пристрої завжди використовують найефективніший рівень потужності.

Друга частина — сама подача живлення. Звичайний порт USB-C може забезпечувати потужність до 15 Вт (5 В при 0,5, 0,9, 1,5 або 3 А, залежно від порту). USB PD збільшує цю потужність до 100 Вт, використовуючи низку заданих напруг: 5 В, 9 В, 15 В і 20 В із силою струму до 5 А. Завдяки цьому навушники з низькою напругою, телефони із середньою напругою і ноутбуки з високовольтними акумуляторами можуть заряджатися від одного джерела.

Вибір зарядки для смартфона може бути складним Фото: Getty Images

Що обрати: PPS чи AVS?

2021 року стандарт USB PD 3.1 представив концепції пристроїв зі стандартним діапазоном потужності (SPR) і розширеним діапазоном потужності (EPR). Останній може досягати потужності 240 Вт завдяки додатковим фіксованим напругам 28, 36 і 48 В. Стабільні режими не надто ефективні, враховуючи зміну напруги акумулятора в міру заряджання пристрою.

У зв'язку з цим USB Power Delivery отримав дві функції: програмоване джерело живлення (PPS) і регульоване джерелом напруги (AVS). PPS усунув необхідність у пріоритетних стандартах швидкого заряджання і знизив виділення тепла, програмоване джерело живлення (AVS) — підвищило ефективність.

PPS доступні у двох основних варіантах: з підтримкою 5-16 В і 5-21 В. Останній варіант все частіше використовується в потужних Android-смартфонах, таких, як Google Pixel Pro XL і Xiaomi 15 Ultra.

Гнучке керування напругою дає змогу PPS відстежувати напругу та струм літій-іонних і літій-полімерних акумуляторів у режимі реального часу, що робить його набагато ефективнішим, ніж звичайний PD. Ба більше, він може навіть оминати внутрішні регулювальні компоненти телефона, даючи змогу зарядити акумулятор безпосередньо від розетки, що призводить до значно меншого тепловиділення та ще більшої ефективності.

Порівняння USB Power Delivery PPS і AVS

PPS не є обов'язковим, тому не всі адаптери PD підтримують його і не всі пристрої можуть ним скористатися. Деякі телефони оптимально швидко заряджаються тільки за допомогою зарядних пристроїв з підтримкою PPS.

AVS — це міст між дуже гнучким PPS і жорстким оригінальним USB PD. Стандарт регулює напругу з кроком 100 мВ, що не так точно. AVS підтримує потужність до 240 Вт, забезпечуючи набагато вищу напругу, ніж PPS. Це буває корисно для швидкого заряджання смартфона або ноутбука.

Сьогодні небагато пристроїв підтримують AVS. Стандарт було оголошено для SPR на рівні ґаджетів у 2023 році, і iPhone 17 став першим смартфоном, у якому його реалізовано. Звичайний USB PD завжди є запасним варіантом у випадках, коли AVS не підтримується.

Раніше писали, які помилки шкодять батареям смартфонів. Існують застарілі хибні уявлення про роботу літій-іонних акумуляторів, у які люди досі вірять.